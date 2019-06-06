Представитель Зеленского рассказал, как Рада себя дискредитирует

Киев, 6 июня. Верховная рада Украины дискредитирует свою работу тем, что принимает мало законодательных инициатив, заявил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

Стефанчук отметил, что позиция его и президента Владимира Зеленского «достаточно конструктивна». Все обещанные президентом законодательные инициативы бели переданы.

«За десять рабочих дней из 16 дней президентства Зеленского мы передали в парламент около десяти законопроектов. У нас возникает вопрос, кто из нас парламент?» — заявил Стефанчук.

При этом он обратил внимание на низкую результативность работы парламента. К примеру, по его словам, 28 мая из 40 вопросов были рассмотрены лишь шесть, а голосование прошло и вовсе только по одному вопросу.

Во время своей инаугурации Зеленский объявил о досрочном роспуске Верховной рады. Он также заявил о проведении досрочных выборов, которые намечены на 21 июля. По словам главы государства, причиной, побудившей его принять это решение, стало низкое доверие к депутатам со стороны граждан страны. Кроме этого, есть и юридическое обоснование для роспуска парламента, в котором не было коалиции с 2016 года.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что депутаты Рады думают в первую очередь о себе, а потом уже о проблемах в стране, именно поэтому граждане страны «не уважают парламент».