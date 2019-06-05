Цзиньпин на встрече с Путиным призвал беречь установленные отношения как «зеницу ока»

Москва, 5 июня. Россия и Китай должны приложит все усилия, чтобы сохранить текущий уровень двусторонних отношений. Такое заявление сделал председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с Владимиром Путиным в Кремле.

«Вступающие в новую эпоху китайско-российские отношения основаны на прочном взаимном доверии и стратегической взаимоподдержке… Нам следует бережно сохранять установленное между нами драгоценное взаимодействие как зеницу ока», ― сказал Си Цзиньпин, выступая на торжественном мероприятии в честь семидесятой годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами.

Отношения между Китаем и Россией в настоящий момент китайский председатель назвал «крепкими как скала», добавив, что они продолжают динамично развиваться, особенно в гуманитарной сфере.

Си Цзиньпин находится в России с государственным визитом, который продлится до 7 июня. Китайский председатель примет участие в работе ПМЭФ. На 6 июня запланирован ужин двух лидеров, за которым состоится неформальная беседа Путин и Си Цзиньпина один на один, с присутствием лишь переводчиков. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков. В ходе ужина главы государств смогут подробнее обсудить вопросы, которые были подняты во время встречи 5 июня.

Ранее Путин поблагодарил коллегу из КНР за передачу зоопарку в Москве двух панд. Глава государства отметил, что Россия расценивает этот шаг Пекина как знак особого уважения и доверия к стране-партнеру и ее специалистам.