YouTube усилил цензуру против ненависти и вражды

Москва, 5 июня. Видеохостинговый сайт YouTube начнет блокировать видео, пропагандирующие ненависть, жестокость и нацистскую идеологию.

Как сообщает Infox.ru, под запретом окажутся видео, пропагандирующие нацистскую идеологию, демонстрирующие проявления жестокости, включая документальные съемки времен Второй мировой войны, видео о Холокосте или, например, съемки с мест стрельбы в школах США.

В пресс-службе YouTube отметили, что «сделали еще один шаг в политике по искоренению ненависти». Политика компании будет направлена на «предотвращение использования платформы для разжигания ненависти, преследований, дискриминации и насилия».

В компании также сообщили, что до конца года во всех странах начнет работать система по ограничению пограничного контента. Речь идет о роликах, содержащих дезинформацию. Например, реклама чудодействующих средств от серьезных болезней или записи, в которых утверждается, что Земля плоская.

Ранее стало известно о планах видеосервиса отказаться от производства собственных фильмов и сериалов. Причиной стало нежелание конкурировать с Netflix и Amazon, а также высокая стоимость проектов. Средства, которые ранее использовались на производство фильмов, руководство YouTube намерено направить на музыку и видеоигры.

Как сообщал News.ru, индийский канал T-series установил мировой рекорд, набрав 100 миллионов подписчиков на YouTube. Именно этот канал, создатели которого в основном размещают на странице музыкальные видео, в последнее время вел напряженную борьбу за первенство с другим каналом, принадлежащим известному видеоблогеру PewDiePie. Теперь разница в количестве подписчиков исчисляется миллионами.