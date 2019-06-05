Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир
  /  Обновлено: 

В Судане в результате провокаций погиб 101 человек с конца декабря

109
0 Оставить комментарий

В Судане в результате провокаций погиб 101 человек с конца декабря

Хартум. 5 мая. Количество погибших с начала сидячей забастовки в Судане достигло 101. Об этом сообщает Суданская Ассоциация Врачей.

101-м погибшим стал 33-летний Мустафа Мустафа Мохаммед Салех. Он был убит пулей неизвестного стрелка, попавшей в голову. Таким образом, по подсчетам Суданской Ассоциации врачей, за четыре с половиной месяца протестов погиб 101 человек. 
В это число включены также погибшие в понедельник во время массовой провокации люди.

3 июня толпа разгоряченной молодежи атаковала охраняющих сидячую забастовку у Генштаба силовиков и попыталась скрыться среди мирных демонстрантов. В хаосе появились убитые, а несколько десятков человек получили травмы. 

«Нашей задачей было пресечь беспорядки, а не разогнать мирный митинг. Мы сожалеем, что из-за действий провокаторов пострадали люди у Генштаба». — заявил в ночь с 3 на 4 июня глава ПВС Абдель Фаттах аль-Бурхан.

В Судане в результате провокаций погиб 101 человек с конца декабря

Стоит отметить также, что незадолго до самой массовой провокации Переходный Военный Совет запретил появляться в районе митинга западным дипломатам, которых неоднократно подозревали во вмешательстве в протесты и спонсировании оппозиции.

Напомним, протесты в Судане начались в декабре 2018 года из-за острого экономического кризиса. В результате к власти пришел Переходный Военный Совет (ПВС), ставящий своей целью проведение демократических выборов после прекращения беспорядков в стране. Глава ПВС Абдель Фаттах аль-Бурхан неоднократно отмечал, что задача армии – сохранить порядок в стране и обеспечить безопасный переходный период для формирования нового правительства путём проведения всеобщих выборов.
 

infox - new
Автор: Сергей Петров
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров