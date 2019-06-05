В Судане в результате провокаций погиб 101 человек с конца декабря

Хартум. 5 мая. Количество погибших с начала сидячей забастовки в Судане достигло 101. Об этом сообщает Суданская Ассоциация Врачей.

101-м погибшим стал 33-летний Мустафа Мустафа Мохаммед Салех. Он был убит пулей неизвестного стрелка, попавшей в голову. Таким образом, по подсчетам Суданской Ассоциации врачей, за четыре с половиной месяца протестов погиб 101 человек.

В это число включены также погибшие в понедельник во время массовой провокации люди.

3 июня толпа разгоряченной молодежи атаковала охраняющих сидячую забастовку у Генштаба силовиков и попыталась скрыться среди мирных демонстрантов. В хаосе появились убитые, а несколько десятков человек получили травмы.

«Нашей задачей было пресечь беспорядки, а не разогнать мирный митинг. Мы сожалеем, что из-за действий провокаторов пострадали люди у Генштаба». — заявил в ночь с 3 на 4 июня глава ПВС Абдель Фаттах аль-Бурхан.

Стоит отметить также, что незадолго до самой массовой провокации Переходный Военный Совет запретил появляться в районе митинга западным дипломатам, которых неоднократно подозревали во вмешательстве в протесты и спонсировании оппозиции.

Напомним, протесты в Судане начались в декабре 2018 года из-за острого экономического кризиса. В результате к власти пришел Переходный Военный Совет (ПВС), ставящий своей целью проведение демократических выборов после прекращения беспорядков в стране. Глава ПВС Абдель Фаттах аль-Бурхан неоднократно отмечал, что задача армии – сохранить порядок в стране и обеспечить безопасный переходный период для формирования нового правительства путём проведения всеобщих выборов.

