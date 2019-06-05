День рождения Навального: малолетки и дешевый алкоголь. ФАН-ТВ

Пьяная компания собралась на террасе лофта ExitLoft в одном из бизнес-центров на юго-востоке Москвы. Именинник Алексей Навальный, его соратники Любовь Соболь и Илья Яшин упились до чертиков дешевым алкоголем.

Свой сорок третий день рождения блогер Алексей Навальный отметил с небывалым размахом — размахом позора и алкобезумства. Кто бы мог подумать, что претендующие на серьезный политический вес Илья Яшин и Любовь Соболь вместе с именинником смогут упиться до такого невменяемого состояния, что начнут бросаться едой.

Подробнее о том с кем и как отмечал свой день рождения Алексей Навальный, узнаете в эксклюзивном материале ФАН-ТВ.