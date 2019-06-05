Украинских полицейских, причастных к убийству пятилетнего ребенка, уволили

Киев, 5 июня. Полицейских, подозреваемых в причастности к убийству пятилетнего ребенка в Киевской области, уволили со службы, сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

Ранее были задержаны двое полицейских, которые в пьяном состоянии тяжело ранили пятилетнего мальчика в Переяславе-Хмельницком. Ребенок позднее скончался в больнице.

Как сообщает «Украинская правда» в среду, Тракало заявил, что подозреваемые в убийстве ребенка сотрудники полиции будут уволены. При этом он подчеркнул, что это «самое жесткое дисциплинарное взыскание, которое можно было сделать в этой ситуации».

«Виновные в этой страшной беде должны понести суровую уголовную ответственность и наказание», — добавил он.

В этот понедельник в больнице скончался пятилетний мальчик. 31 мая малыш получил пулевое ранение в голову, когда гулял в собственном дворе. По версии полиции Киевской области, выстрел произвел полицейский, который в соседнем дворе «пристреливал ружье». Стрелявший и его знакомый, который оказался также сотрудником силового ведомства, были задержаны в состоянии алкогольного опьянения, а затем арестованы судом на два месяца.

Смерть мальчика получила на Украине широкий резонанс: по стране прокатились акции протеста. Глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку из-за гибели пятилетнего ребенка. От должностей также отстранили руководителей Переяслав-Хмельницкого отдела полиции.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отказался увольняться после убийства ребенка. По мнению Авакова, он несет персональную ответственность за трагедию, но не намерен писать заявление об увольнении.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что как президент и отец сделает все, чтобы виновные были наказаны по справедливости, передавала «Газета.ру».