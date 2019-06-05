Путин дал оценку уровню экономического сотрудничества России и Китая

Москва, 5 июня. Российский президент Владимир Путин подвел итог встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Как отметил глава РФ, российско-китайское сотрудничество и взаимодействие идет на пользу не только обеим странам, но и всему миру в целом.

«Сейчас мы стремимся тесно взаимодействовать на мировой арене в интересах стабильности, глобальной и региональной безопасности. Совместными усилиями наши страны вносят большой вклад в решение острых мировых проблем. Противодействуют новым вызовам и угрозам, солидарно выступают за формирование нового справедливого миропорядка, основанного на многополярности, строгом соблюдении международного права, устава ООН, равенстве и взаимовыгодном сотрудничестве», ― заявил Путин в своей речи на торжественном вечере, посвященном семидесятилетию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем.

Как отметил российский лидер, можно с уверенность сказать, что отношения между Москвой и Пекином находятся на очень высоком уровне.

Путин подчеркнул, что Россия не собирается останавливаться на достигнутом, так двусторонние отношения с Китаем обладают огромным потенциалом. В ближайшее время Китай и Россия намерены расширять взаимодействие по всем направлениям ради блага граждан обоих государств, чтобы содействовать устойчивому развитию и России, и Китая, добавил президент РФ.