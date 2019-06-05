Порошенко потребовал от Зеленского объяснений по планам снятия блокады Донбасса

Киев, 5 июня. Экс-президент Украины Петр Порошенко потребовал от действующего главы государства Владимира Зеленского дать ответ, на каком основании украинская делегация намерена обсуждать вопрос снятия блокады с Донбасса.

«Требую от президента Зеленского дать публичный ответ, на каком основании он дал такие директивы делегации Украины. Реализация российского сценария в Донбассе — это предательство национальных интересов нашего государства и памяти о тысячах украинских патриотов, погибших за свободу, суверенитет и территориальную целостность Украины», — цитирует ТАСС слова Порошенко.

В среду специальный представитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что снятие экономической блокады Донбасса стало бы большим прогрессом на переговорах контактной группы в Минске. Сайдик констатировал, что на ближайшей встрече контактной группы будет поднят вопрос о снятии экономической блокады с Донбасса. С такой инициативой выступил бывший президент Украины Леонид Кучма.

Гражданская война в Донбассе разгорелась в 2014 году. Жители некоторых регионов Донбасса отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. В дальнейшем на этих территориях были образованы Донецкая и Луганская народные республики, которые заявили о независимости от Киева. В ответ украинские власти начали против жителей юго-востока силовую операцию. По данным ООН на январь этого года, за годы гражданской войны на Украине погибли около 13 тыс. человек.

В среду частники минской контактной группы договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня в Донбассе, которое будет подписано 19 июня. По мнению полпреда РФ Бориса Грызлова, в новом составе контактной группы есть понимание того, что соглашение должно в обязательном порядке предусматривать действенные меры контроля за соблюдением перемирия.