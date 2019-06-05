Крымские эксперты рассказали, как правильно питаться летом

Севастополь, 5 июня. Несмотря на то, что в жару голод ощущается слабее, даже летом необходимо придерживаться сбалансированного и правильного питания. Об этом рассказали эксперты-диетологи из Крыма.

Как заявил крымский врач-гастроэнтеролог Александр Шахназаров, летом стоит есть больше ягод, овощей и фруктов, тем более что на прилавках появляются не просто свежие продукты, а местные, произведенные в Крыму.

«Летом нужно побольше есть то, что растёт у нас в Крыму. И на это есть как минимум три причины: зимой овощи и фрукты гораздо дороже; качество отечественных продуктов выше привозных; зимой при всём желании соблюдать рациональное питание всё равно мы испытываем недостаток в витаминах и микроэлементах», ― приводит его слова новостной сайт ForPost.

Врач напомнил, что именно овощи и фрукты содержат максимум микроэлементов и витаминов. Также он указал на высокое содержание клетчатки, назвав самыми полезными зелёный лук, петрушку, укроп, базилик, а также яблоки, груши и арбузы. Шахназаров добавил, что арбузы и дыни нужно есть осторожно из-за возможного риска отравления и, по возможности, не раньше августа-сентября.

Эксперт напомнил, что именно клетчатка обеспечивает нормальное питания для микрофлоры кишечники, а также способствует выведению избыточного холестерина из организма. Кроме того, употребление богатых клетчаткой продуктов помогает при запорах.

Нет таких продуктов, от которых стоило бы совсем отказаться летом, подчеркнул гастроэнтеролог. Есть нужно тогда, когда чувствуешь голод, а пить – если чувствуешь жажду.

«Если пациенту или здоровому человеку чего-то очень хочется, значит, можно. Но перебарщивать не стоит. Всё должно быть в меру, без фанатизма», ― объяснил он.

Член Национального общества диетологов и Национальной ассоциации клинического питания Венера Яшлавская добавила, что белковой и жирной пищи в жару лучше есть меньше, так как она дольше переваривается. Это может привести к нарушению теплоотдачи. Также лучше есть меньше мороженого, так как оно не особенно помогает от жары, зато содержит излишне много калорий.