Источник в больнице рассказал о состоянии Алибасова после фейка о его смерти

Москва, 5 июня. Известный продюсер Бари Алибасов находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщил Федеральному агентству новостей источник в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов сообщили о кончине известного музыкального продюсера. Позже появилась информация, что Алибасов впал в кому, а сообщения о смерти знаменитости — фейк.

В НИИ скорой помощи имени Склифосовского журналистам ФАН опровергли все вышесказанное, назвав информацию о «коме» враньем. Источник в больнице отметил, что никаких изменений в состоянии здоровья Алибасова нет.

Близкий к семье источник также сообщил ФАН, что за час до сообщений о «смерти» Алибасов общался по телефону с близкими и собирался спать.

Отметим, что состояние Алибасова является очень тяжелым, однако врачи заверили, что угрозы его жизни нет.

Напомним, Алибасов по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. Продюсера доставили в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Сын музыканта сообщил журналистам, что отец принял химическую жидкость за сок. Алибасову на месте сделали промывание желудка, после чего увезли в больницу. У продюсера был диагностирован ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей, о чем сообщил PR-директор Алибасова.

Бари Алибасов — создатель и бессменный руководитель популярной в 1990-е годы группы «На-На». Коллектив был основан в 1989 году. Алибасов не только выступал продюсером группы, но и создавал шоу-программы коллектива, режиссировал фильмы-концерты о «На-На». Кроме того, он писал музыку и тексты ко многим песням.