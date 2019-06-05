Пушков оценил заявление Зеленского о крахе «имперского проекта России»

Москва, 5 июня. Президент Украины Владимир Зеленский оседлал любимую в антироссийских кругах Европы демагогию о гибели «имперского проекта России», заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя высказывания Зеленского в Брюсселе.

В среду Зеленский на встрече с президентом Европейского совета Дональдом Туском заявил, что вступление Украины в ЕС станет крахом «имперского проекта России». По его словам, это «мощный удар по российскому авторитаризму».

По мнению российского сенатора, «Зеленский оседлал столь любимую в антироссийских кругах Европы демагогию».

«Для начала — нет у России такого проекта. И оптимизм Зеленского не оправдан: дожидаться придется долго. Не ждут бедную Украину в ЕС», — резюмировал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Схожее мнение ранее высказал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Он выразил сомнения, что «Украина при нынешнем уровне политического руководства доживет до вступления в Евросоюз». При этом сенатор подчеркнул, что «имперский проект России» существует только в воображении президента Украины Владимира Зеленского».

Отметим, как сообщала «Газета.ру», пресс-секретарь экс-лидера Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко обвинил Зеленского в плагиате. По его словам, тот украл целый абзац из выступления Порошенко. В частности, речь шла о фразах про «имперский проект России» и «мощный удар по российскому авторитаризму».

Администрация Зеленского после этого заподозрила МИД страны в работе на Порошенко. Как сообщает RT, в сообщении пресс-службы президента отмечалось, что «работники МИД Украины готовили тезисы для брифинга Владимира Зеленского, параллельно продолжая работать на Петра Порошенко».