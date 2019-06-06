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Москвичи сдали кровь на Останкинской башне. ФАН-ТВ

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5 июня москвичи могли стать донорами на высоте 337 метров. Для акции, приуроченной ко Дню донора, выбрали Останкинскую телебашню. По словам заместителя руководителя координационного центра по донорству Елены Стефанюк, программа развития добровольной сдачи крови реализуется с 2010 года. Руководство Останкино также горячо поддержало эту идею и помогло привлечь к ней внимание.

Москвичи сдали кровь на Останкинской башне. ФАН-ТВ

«Они давно хотели организовать День донора, и, конечно, привлечь внимание к Останкинской телебашне и ко Дню донора, который будет отмечаться 14 июня», — рассказывает директор Национального фонда развития здравоохранения Елена Стефанюк.

Также она добавила, что очень важно, чтобы сдача крови не стала единоразовым мероприятием. Кровь и ее компоненты нужны пациентам больницы, поэтому важно делать это регулярно, хотя бы дважды в год.

Необходимо правильно готовиться к донации: накануне нельзя пить алкоголь, есть жирную пищу и курить в день сдачи. Кроме того, важно вести здоровый образ жизни. А самое главное необходимо помнить, что подобные акции способны спасти чью-то жизнь.

Москвичи сдали кровь на Останкинской башне. ФАН-ТВ

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Автор: Анастасия Иванова; Александр Окунев
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