Суд взыскал с Лолиты Милявской свыше 720 тысяч рублей по иску о задолженности за услуги ЖКХ

Москва, 5 июня. Басманный суд Москвы вынес решение в пользу ТСЖ, которое в исковом заявлении требовало от певицы Лолиты Милявской оплатить долги по ЖКХ. Задолженности певицы составила более 600 тысяч рублей.

Суд вынес решение, согласно которому Милявская должна выплатить 720 тысяч рублей в пользу ТСЖ. В эту сумму входят ее долги за услуги ЖКХ, а также около ста тысяч рублей пени и госпошлину.

Милявская присутствовала лишь на первом судебном заседании. При этом, общаясь с журналистами радиостанции «Говорит Москва», исполнительница заявила, что была уже на десяти заседаниях, назвав идущий процесс «делом чести».

По ее словам, она не платит ТСЖ из принципиальных соображений. Милявская объяснила, что якобы оплатила все услуги, а сейчас товарищество «пытается украсть у нее деньги». Она обвинила окружающих в предвзятом отношении к эстрадными исполнителями, заявив, что неправильно считать, что все исполнители «ничего не делают» и «не хотят платить».

Напомним, что еще в середине января Товарищество собственников жилья (ТСЖ) «Большие Каменщики» потребовало взыскать с российской певицы около 760 тысяч рублей задолженности по ЖКХ. Долг и пеня накопились за разные периоды с 2014 года.

До этого Милявской пришла квитанция в 260 тысяч рублей за капитальный ремонт дома, который намечен на 2041 год. Певица в социальной сети Instagram возмутилась, что за эти годы с нее снимут стоимость нового дома.