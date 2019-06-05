Боевики в Сирии обстреляли сирийские провинции Латакия, Хама и окраины Алеппо

Алеппо, 5 июня. Боевики в Идлибской зоне деэскалации открыли огонь по населенным пунктам провинций Латакия, Хама и окраинам города Алеппо, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации, за прошедшие сутки совершили обстрелы населенных пунктов Сафсафа, Нахшебба, Кульджок-Пенар, Джубб-Эз-Зарур, Икко, Кинсибба, Мамухия, Акч-Баэр и Айн-Эль-Хаммам провинции Латакия, юго-западной окраины города Алеппо и позиций правительственных сил на территории провинции Хама.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Силы безопасности Сирии конфисковали большое количество оружия и боеприпасов террористов в окрестностях северного Хомса. Среди обнаруженного оружия были ракеты, броня, а также гранатометы и большое количество ящиков с гранатами.