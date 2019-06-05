Сенатор Морозов поставил на место беглого олигарха Ходорковского

Деньги, которые Михаил Ходорковский украл у россиян, беглый олигарх направляет на разрушение России; он должен быть жестко наказан, заявил Федеральному агентству новостей высказал член Совета Федерации Игорь Морозов.

Расследование НТВ

На прошлой неделе телеканал НТВ представил общественности документальный фильм, посвященный Ходорковскому. Согласно расследованию, беглый олигарх через офшоры вывел за границу 51 миллиард долларов. Стала известная целая система хищения нефти в 1998-1999 гг. и 2000-2003 гг., а также легализация 1998-2004 гг.

На Каймановых островах, островах Гернси и Гибралтара через цепочку трастов в офшорных зонах Михаил Ходорковский вместе со своими партнерами — Платоном Лебедевым, Леонидом Невзлиным, Михаилом Брудно и Владимиром Дубовым — сохранили контроль над выведенными из ЮКОСа денежными средствами (те самые 51 миллиард долларов). И они их не просто сохранили, но и стали вкладывать в недвижимость по всему земному шару через специально созданную компанию Quadrum. Сегодня она управляет активами на сумму более двух миллиардов долларов в виде:

— офисного здания общей площадью 86 000 кв.м. в центре Лондона;

— недвижимости в Соединенных Штатов, в частности девять отелей с номерным фондом в порядке 2200 комнат на Манхэттене, в штатах Флорида, Иллинойс, и офисного здания в центре Нью-Йорка;

— жилья в 127 000 кв.м. во вьетнамском Хошимине;

— торгового центра площадью 65 000 кв.м. в столице Грузии — Тбилиси.

Таким образом Михаил Ходорковский и его соратники совершили легализацию преступно добытого ими имущества в особо крупном размере. Это преступление, которое предусмотрено ч.4 ст.174.1 УК РФ (отмывание денег).

Конечно же, фильм НТВ, вызвавший огромный общественный резонанс, не мог быть проигнорирован его главным героем. Беглый олигарх Михаил Ходорковский, скрывающийся в Великобритании, записал целое видео, посвященное фильму. В течение почти семи минут Ходорковский называет лжецами телеканал НТВ, а также людей, которые причастны к разоблачению его преступных схем обмана иностранных акционеров и воровства денег у РФ и ее граждан. При этом Ходорковский даже не попытался что-то объяснить или опровергнуть.

Стереть из истории

Как отметил сенатор Игорь Морозов, кровавая история банка «Менатеп» (основной акционер ОАО «НК «ЮКОС»), через который выводили средства из государственных банков в частный сектор, имеет ужасающую подноготную 90-х годов. Это история основана на убийствах и захвате общей народной собственности.

«На протяжении десятилетия создавалась нефтяная отрасль, в которую вкладывались деньги трудового народа. При приватизации в результате так называемых чековых аукционов все это было перехвачено, в первую очередь, «комсомольцами», которые были близки к власти. И Ходорковский был одним из первых тех, кто спекулировал на приватизационных аукционах. И в результате начался захват нефтяных полей, месторождений. Убирались все неугодные», — пояснил Игорь Морозов.

Сенатор отметил, что в общих чертах эта история всем давно известна. И факты из фильма, который был показан НТВ, соответствуют действительности.

«Есть и допросы свидетелей, и воспоминания очевидцев. Но самое печальное, что народные деньги расхищались здесь и направлялись в офшорную зону. Теперь эти же деньги россиян направляются Ходорковским на разрушение России, ее общества, политического строя. Это самое настоящее предательство интересов россиян. И поэтому пятая колонна, которая финансируется Ходорковским, представляют большую опасность.