Москва, 5 июня. «Имперский проект России» существует только в воображении президента Украины Владимира Зеленского, заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя высказывания Зеленского в Брюсселе.

В среду Зеленский на встрече с президентом Европейского совета Дональдом Туском заявил, что вступление Украины в ЕС станет крахом «имперского проекта России». По его словам, это «мощный удар по российскому авторитаризму».

«Не уверен, что Украина при нынешнем уровне политического руководства доживет до вступления в Евросоюз. Что касается «имперского проекта России», то он существует только в воображении президента Украины Владимира Зеленского», — заявил Клинцевич.

При этом сенатор выразил недоумение тем фактом, что обвинения в «имперским амбициях» были сделаны в адрес России, а не США, которые после завершения Второй мировой войны «вбухали в их реализацию триллионы долларов».

«Украина продолжает оставаться разменной картой в политических играх Вашингтона. А Евросоюз здесь так, что называется, сбоку припека», — резюмировал Клинцевич.

Отметим, ранее в среду пресс-секретарь экс-главы Украины Святослав Цеголко обвинил Зеленского в плагиате. По его словам, на встрече с Туском Зеленский полностью повторил речь своего предшественника Петра Порошенко, с которой тот выступал на съезде партии «Европейская солидарность».

В частности, почти один в один повторялись фразы о «смерти российского имперского проекта» и «мощном ударе по российскому авторитаризму». Цеголко посоветовал Зеленскому нанять спичрайтера.