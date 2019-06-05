Зачем олигарх Берсон уничтожил особняк Черкасского

Санкт-Петербург, 5 июня. Пожарные более полутора часов боролись с огнем, которым был охвачен особняк князя Алексея Черкасского на Университетской набережной в Санкт-Петербурге.

Пожар в особняке Черкасского, который расположен на Университетской набережной 23, произошел 4 июня. В ликвидации возгорания были задействованы 40 пожарных и восемь единиц техники. В результате пожара были уничтожены 50 квадратных метров помещений на третьем этаже здания. По предварительным данным очаг возгорания мог находиться на чердаке или на крыше.

5 июня специалисты Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) оценили последствия пожара в историческом здании, после чего подали заявление в полицию о нарушении требований сохранения или использования объектов культурного наследия РФ.

Кроме того, специалисты КГИОП направили письма в Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга и администрацию Василеостровского района с просьбой обеспечить сохранность исторического здания, часть помещений которого находятся в собственности города.

Дом князя Алексея Черкасского был построен на одной из центральных улиц Санкт-Петербурга в начале XVIII века. Владелец дома, князь Алексей Черкасский носил звание канцлера Российской империи и был одним из богатейших людей России. Историки предполагают, что дом был построен учеником Доминика Трезини, являвшегося первым архитектором Санкт-Петербурга. В 2001 году КГИОП внес особняк Черкасского в перечень вновь выявленных объектов культурного наследия. В 2005 году дом Черкасского был полностью расселен, после чего его выкупил миллиардер Борис Берсон, который является совладельцем холдинговой компании «Адамант».

Олигарх не следил за сохранностью здания, а также не предпринимал попыток отреставрировать исторический особняк. При этом здание не охранялось, в результат чего оно превратилось в пристанище для бездомных и асоциальных элементов. После того, как особняк перешел в собственность Берсона, в нем неоднократно возникали пожары. В 2018 году особняк горел дважды, произошедший накануне пожар стал третьим по счету. Частые пожары в особняке, который причислен к объектам культурного наследия РФ, могут свидетельствовать об умышленных поджогах.

Изначально Берсон планировал провести полную реконструкцию особняка, превратив его в элитный дом «для своих». В здании должны были разместиться элитные квартиры с бассейном и террасами, однако олигарху не удалось реализовать свою идею. Позднее Берсон намеревался обустроить в особняке Черкасского казино для состоятельных клиентов. Однако специалисты КГИОП отклонили план реконструкции особняка, сорвав все планы Берсона. Именно после этого в особняке Черкасского начали происходить пожары.

Пожары в особняке могут быть следствием умышленного поджога для получения страховых выплат. Это очень выгодная схема страхового мошенничества, благодаря которой олигарх может получать прибыль, не вкладывая в средства в реставрацию здания.

По другой версии, Берсон пытается привести здание в аварийное состояние, чтобы снести исторический особняк и построить на его месте отель или элитный дом.

Стоит отметить, что халатное отношение Берсона к историческому особняку наносит ущерб Санкт-Петербургу, а также свидетельствует о неуважительном отношении олигарха к культурному наследию России. Берсона неоднократно штрафовали и призывали обратить внимание на неудовлетворительное состояние дома. В марте 2019 года суд назначил Берсону штраф в размере 30 тысяч рублей за нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия, однако это не повлияло на состояние особняка, что свидетельствует о безразличии олигарха.

По мнению общественности, особняк князя Алексея Черкасского необходимо изъять у безалаберного миллиардера. При этом в России существуют законодательные номы, которые позволяют это сделать. Речь идет о федеральном законе № 73 «Об объектах культурного наследия», который позволяет изъять здание в пользу города.

При этом власти Петербурга обладают опытом изъятия памятников. Так, в 2015 году суд удовлетворил требование КГИОП об изъятии «бесхозяйственно содержимого» памятника – постоялого двора Ф.Н. Слепушкина у компании «Технопарк», которая не выполняла свои обязанности по содержанию объекта культурного наследия.