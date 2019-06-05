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Путин и Си Цзиньпин осмотрели новые китайские внедорожники Haval

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Путин и Си Цзиньпин осмотрели новые китайские внедорожники Haval

Москва, 5 июня. Российский президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры в Кремле, после чего вместе осмотрели новые внедорожники китайского автопроизводителя Haval, которые выпускаются на заводе в Тульской области.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин рассказал главам государств об истории создания этого производства, начиная с момента заключения соглашения между обеими странами. По словам Дюмина, руководство завода и правительство Тульской области уже подписали соглашение о следующем этапе реализации инвестиционного проекта. Количество рабочих мест будет увеличено с 800 до 1500, а инвестиции составят около двадцати миллиардов рублей.

Как отметил глава Тульской области, сейчас китайские партнеры уже изучают возможность поставки своих автомобилей в страны СНГ.

«Есть четкое понимание сделать логистику этих поставок через Россию», ― сказал Дюмин.

«Поздравляю вас», ― ответил Путин.

Главы России и Китая ознакомились с рядом моделей новых внедорожников и заглянули в салон одного из них. Кроме того, они расписали на капоте одного из выставленных автомобилей.

Отмечается, что после посещения выставки, Путин и Си Цзиньпин покинули Кремль на одном автомобиле – российскому лимузине Aurus.

 

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Автор: Антон Зарубин
Источник: РИА Новости
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