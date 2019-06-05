СК РФ назвал причину крушения самолета Качиньского под Смоленском

Смоленск, 5 июня. В Смоленске в местах хранения фрагментов разбившегося польского самолета Ту-154М завершились совместные работы сотрудников Следственного комитета РФ и компетентных органов Польши. Российская сторона вновь обозначила главную, на ее взгляд, причину трагедии, сообщает пресс-служба СК РФ.

Следователи допустили польскую делегацию из семи человек к осмотру агрегатов, подузлов и конструктивных элементов потерпевшего крушение в 2010 году Ту-154М. Польские прокуроры и следователи еще раз осмотрели интересующие фрагменты самолета с применением фото- и видеосъемки.

«Вместе с тем у российского следствия нет сомнений относительно обстоятельств авиакатастрофы. Все собранные материалы безоговорочно свидетельствуют об ошибочных действиях экипажа, который продолжил заход на посадку в условиях отсутствия видимости», — говорится в сообщении СК РФ.

Самолет Ту-154 польского президента Леха Качиньского разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек, все они погибли.

Спустя год после трагедии польская правительственная комиссия по расследованию авиационных происшествий согласилась с выводами российского следствия, однако позже польская сторона заявила о якобы прогремевшем на борту взрыве, сообщали «Известия». После этого по просьбе польской стороны проводятся дополнительные осмотры обломков самолета. Власти Польши также приняли решение провести эксгумацию погибших, которые не были кремированы и эксгумированы ранее.

В сентябре прошлого года Европейский суд по правам человека удовлетворил иск вдов жертв крушения самолета Ту-154 под Смоленском и признал нарушением права на уважение частной жизни решение польских властей провести эксгумацию погибших в авиакатастрофе. Суд обязал Варшаву выплатить вдовам по 16 тысяч евро в качестве компенсации нематериального ущерба.