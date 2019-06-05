Туристический спецпоезд отправился из Санкт-Петербурга в Норвегию. ФАН-ТВ

Уникальное путешествие через северные регионы страны в Норвегию. 5 мая из Петербурга отправился первый «Арктический» поезд. Это туристический проект немецкого туроператора и Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

«Арктическое направление — оно, очень сейчас перспективное, туристы очень хотят поехать в Арктику, оно пользуется большим спросом», — отмечает исполнительный директор немецкого туроператора Нурлан Мукаш.

Поезд проследует через Петрозаводск, Кемь, Мурманск, Киркенес. Конечная точка — столица Норвегии Осло. Пассажиры смогут посетить знаковые достопримечательности этих мест, в том числе, Кижи и Соловецкие острова.

Пассажиры поезда — это туристы из семи стран: Голландии, Германии, Швейцарии, США, Норвегии, Люксембурга и Австрии. В путешествие сегодня отправится 91 человек.

Туристы признаются, что они хотели бы увидеть Россию. Кроме того, они надеются, что на севере страны будет прохладнее, чем в Петербурге, и предвкушают интересное приключение.

Поезд состоит из 10 вагонов, два из них — вагоны–рестораны. Каждый день в вагоне-ресторане разнообразное меню, а повара, которые здесь работают, проходили специальное обучение в Швейцарии. В составе есть СВ-купе, в каждом из них: туалет, душ и кондиционер.