Лавров оценил перспективы встречи Путина и Зеленского

Москва, 5 июня. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что говорить об организации встречи президента РФ Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского пока не приходится.

«Мы пока даже не знаем, какая политика будет у нового руководства Украины на направлении минских договоренностей и в целом на российском направлении», — заявил Лавров в интервью РБК.

Глава МИД РФ напомнил, что из Киева звучат «размытые сигналы». Еще недавно Зеленский предлагал провести референдум и выяснить, хотят ли граждане Украины возобновления отношений с Россией.

Накануне Зеленский в ходе брифинга с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом по итогам переговоров в Брюсселе заявил, что Киев готов к переговорам с Россией и выполнению минских договоренностей. Кроме того, заместитель главы администрации президента Украины Вадим Пристайко заявил, что Зеленский не исключает возможность проведения телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, комментируя возможность переговоров с Киевом, отметил, что «шарик на их стороне». Глава российского правительства подчеркнул, что администрация Зеленского пока не предпринимала никаких шагов по налаживанию связей с Россией.