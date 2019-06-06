Ямпольская пригласила Коляду в Общественный совет

Елена Ямпольская пригласила уральского драматурга, актера и режиссера Николая Коляду войти в Общественный совет при думском Комитете по культуре. Предложение прозвучало 5 июня в Екатеринбурге на открытии Уральского театрального форума, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Основатель «Коляды-театра» в ходе свободного обмена мнениями эмоционально перечислил целый ряд проблем в театральной сфере. После этого уже выступавшая в официальной части Ямпольская снова взяла микрофон: «Николай Владимирович, позвольте сделать вам предложение. Войдите в Общественный совет при нашем комитете. Мы стараемся собирать там людей, которые открыто выражают свою точку зрения, ни перед кем не расшаркиваясь».

В ответ Коляда припомнил рецензию Ямпольской на спектакль «Старосветская любовь», в которой критик якобы сулила драматургу «гореть в аду». Председатель Комитета по культуре чрезвычайно удивилась.

По окончании заседания мы обратились к Ямпольской за комментарием.

«Николай, мягко говоря, некорректно процитировал, — сказала она в интервью ФАН. — Мне самой стало настолько интересно, что я нашла в Интернете свою рецензию на постановку Валерия Фокина почти двадцатилетней давности. Инсценировку «Старосветских помещиков» тогда делал Коляда. Спектакль начинался с того, что автор — Гоголь в исполнении Игоря Ясуловича — корчился в огне. Но поскольку инсценировка оказалась крайне далека от оригинала, я написала: «... На самом деле гореть перед залом в адском пламени надлежало совсем другому Николаю. На месте мистического Гоголя должен был оказаться вполне реальный и ныне здравствующий Коляда. Поскольку его «Старосветская любовь» не может считаться произведением, написанным хотя бы по мотивам одноименных помещиков».

Председатель Комитета Госдумы по культуре отметила, что пикировка с Колядой была вполне дружеской. Зал реагировал на нее с видимым удовольствием.

«Соглашайтесь, Николай, — пошутила Ямпольская, — а в аду, если что, будем гореть вместе».

После возвращения в Москву депутат направит уральскому режиссеру официальное письмо.

«Я прекрасно понимаю, что в выступлении Николая Коляды на театральном форуме тоже были натяжки и преувеличения, но таково ремесло драматурга — выстраивать свою картину мира, по-своему соединять факты, — объяснила ФАН Ямпольская, — Голос талантливого, самобытного человека, хорошо знающего русскую театральную провинцию, нам точно не повредит. Так что приглашение в силе».

Стоит отметить, что в заседании театрального форума также приняли участие председатель Союза театральных деятелей РФ, народный артист РСФСР, художественный руководитель Московского театра Et Cetera Александр Александрович Калягин, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг, представители власти Свердловской области.

Напомним, Общественный совет при комитете Госдумы по культуре был создан в начале года. В его состав, в частности, входят спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, режиссер, руководитель киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров, музыканты Андрей Макаревич и Сергей Шнуров, а также другие известные деятели культуры. Последнее заседание совета состоялось 31 мая.

Николай Коляда — советский и российский актёр, прозаик, драматург, сценарист театральный режиссёр. Он является заслуженным деятелем искусств РФ, лауреатом международной премии им. К. С. Станиславского.