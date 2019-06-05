ФАН ответит на вопрос: «Кто стоит за убийством российских журналистов в ЦАР»

Москва, 5 июня. Федеральное агентство новостей представляет документальное расследование «Кто стоит за убийством российских журналистов в ЦАР».

С момента гибели российских журналистов в Центральной Африке редакция ФАН проводит публичное расследование трагедии в ЦАР, регулярно публикует промежуточные результаты этого расследования.

В настоящее время ФАН готовит итоговую публикацию, а также документальный фильм о результатах расследования, куда войдут все факты, полученные как нашими журналистами, так и журналистами независимых СМИ, а также другими участниками расследования.

Документальный фильм и расследование будут опубликованы на сайте ФАН утром 6 июня.