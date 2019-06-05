Малышева заявила, что природа «избавляется» от женщин старше 50 лет

Москва, 5 июня. По словам телеведущей Елены Малышевой, природа «избавляется» от женщин старше пятидесяти лет. Таким образом она прокомментировала данные Роспотребнадзора, сообщившего о том, что около 50% женщин к 55 годам сталкиваются с проблемой ожирения.

Малышева заявила, что женщины старше пятидесяти лет «не нужны природе», поэтому та якобы избавляется «лишнего». Телеведущая отметила, что именно следствием ожирения бывают такие заболевания, как инфаркты, инсульты и рак груди. Она не стала уточнять, почему природа «избавляется» от женщин, достигших пятидесяти лет, пишет издание «Народные новости».

Как ранее сообщил Роспотребнадзор, в среднем, каждая четвертая женщина страдает от избыточного веса. К 55 годам этот показатель значительно возрастает.

Напомним, что прошлым летом Минздрав России назвал регионы, где больше всего живет людей с диагнозом «ожирение».

Согласно исследованию ведомства, первым в списке самых «пухлых» областей оказался Алтайский край. В регионе проживают 127,2 тысячи людей, страдающих от избытка веса. Такой диагноз был поставлен 5,4% жителей субъекта. Второй в списке оказалась Магаданская область с показателем 4,9 тысячи человек. Это 3,4% населения. На третьем месте — Курганская область с 23,6 тысячи полных людей, что составляет 2,8% населения.

В целом за последние пять лет число полных людей в России выросло на 30%.