Администрация президента Украины объяснила одинаковые выступления Зеленского и Порошенко

Киев, 5 июня. Администрация президента Украины Владимира Зеленского обвинила министерство иностранных дел страны в работе на экс-главу Украины Петра Порошенко. Соответствующее заявление опубликовано на сайте президента Украины.

Причиной скандала на Украине стало то, что отдельные фрагменты выступления Зеленского на совместном брифинге с президентом Европейского Совета Дональдом Туском были идентичны выступлениям Петра Порошенко на съезде партии «Европейская солидарность».

«Предварительно установлено, что работники МИД Украины готовили тезисы для брифинга Владимира Зеленского, параллельно продолжая работать на Петра Порошенко», — говорится в заявлении.

В администрации Зеленского добавили, что в случае подтверждения частного сотрудничества государственных служащих МИД с Петром Порошенко будут сделаны управленческие и кадровые выводы. В администрации добавили, что такие шаги МИД Украины расцениваются как диверсия и провокация со стороны команды Порошенко.

Ранее пресс-секретарь экс-главы Украины Святослав Цеголко на своей странице в Facebook отметил, что Зеленский «украл» целый абзац из выступления Петра Порошенко на съезде партии «Европейская солидарность». Цеголко посоветовал Зеленскому все же нанять спичрайтера.

Зеленский находится в Брюсселе с первым зарубежным визитом в качестве президента. Во время встречи с президентом Украины Туск пообещал, что ЕС продолжит оказывать финансовую поддержку Киеву вне зависимости от развития ситуации в Донбассе.