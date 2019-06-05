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Звезда сериалов «Кадетство» и «Солдаты» прокомментировал сообщения о госпитализации

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Звезда сериалов «Кадетство» и «Солдаты» прокомментировал сообщения о госпитализации

Москва, 5 июня. Известный российский актер Виталий Абдулов опроверг появившиеся в СМИ сообщения об экстренной госпитализации.

В среду вечером СМИ распространили информацию о госпитализации актера. Сообщалось, что он попал одну из клиник Москвы из-за проблем со здоровьем, а после консультаций с медиками в отделении урологии его якобы отпустили домой. 

«Что за чушь собачья! Никто никого не госпитализировал. Полностью можете опровергать эту информацию, конечно», — заявил Абдулов телеканалу «360», заметив, что у него все в порядке со здоровьем, и в помощи врачей он не нуждается.

Абдулов известен широкой публике по сериалам «Кадетство», «Солдаты», «Молодежка» и многим другим.

Накануне стало известно об экстренной госпитализации продюсера Бари Алибасова. Как сообщала «Газета.ру», врачи оценивали состояние продюсера как тяжелое.

Звезда сериалов «Кадетство» и «Солдаты» прокомментировал сообщения о госпитализации

PR‐директор шоумена Вадим Горжанкин позднее уточнил, что Алибасов получил серьезный ожог пищевода, выпив по ошибке жидкость для прочистки труб. У него диагностирован максимальный ожог пищевода 4-й степени, ожог желудка 2-й степени и ожог дыхательных путей.

Как ранее писал НСН, продюсер перепутал химический раствор для устранения засоров в трубах с соком и выпил его. Алибасов тут же понял, что случилось и вызвал медицинскую бригаду. Врачи на месте сделали ему промывание желудка, а затем отвезли в больницу с сильнейшим ожогом пищевода. 

Как пишет RT, за Бари Каримовичем ухаживает его супруга Лидия Федосеева-Шукшина. По ее словам, Алибасов «даже пытается шутить».

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Автор: Олеся Волкова
Источник: 360
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