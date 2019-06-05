Звезда сериалов «Кадетство» и «Солдаты» прокомментировал сообщения о госпитализации

Москва, 5 июня. Известный российский актер Виталий Абдулов опроверг появившиеся в СМИ сообщения об экстренной госпитализации.

В среду вечером СМИ распространили информацию о госпитализации актера. Сообщалось, что он попал одну из клиник Москвы из-за проблем со здоровьем, а после консультаций с медиками в отделении урологии его якобы отпустили домой.

«Что за чушь собачья! Никто никого не госпитализировал. Полностью можете опровергать эту информацию, конечно», — заявил Абдулов телеканалу «360», заметив, что у него все в порядке со здоровьем, и в помощи врачей он не нуждается.

Абдулов известен широкой публике по сериалам «Кадетство», «Солдаты», «Молодежка» и многим другим.

Накануне стало известно об экстренной госпитализации продюсера Бари Алибасова. Как сообщала «Газета.ру», врачи оценивали состояние продюсера как тяжелое.

PR‐директор шоумена Вадим Горжанкин позднее уточнил, что Алибасов получил серьезный ожог пищевода, выпив по ошибке жидкость для прочистки труб. У него диагностирован максимальный ожог пищевода 4-й степени, ожог желудка 2-й степени и ожог дыхательных путей.

Как ранее писал НСН, продюсер перепутал химический раствор для устранения засоров в трубах с соком и выпил его. Алибасов тут же понял, что случилось и вызвал медицинскую бригаду. Врачи на месте сделали ему промывание желудка, а затем отвезли в больницу с сильнейшим ожогом пищевода.

Как пишет RT, за Бари Каримовичем ухаживает его супруга Лидия Федосеева-Шукшина. По ее словам, Алибасов «даже пытается шутить».