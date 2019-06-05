Сирия новости 5 июня 22.30: более 2000 беженцев вернулись в САР за сутки, боевики ударили по Мхарде в Хаме
Сирия, 5 июня. Более двух тысяч беженцев вернулись в САР за прошедшие сутки. Террористы ИГ1 попытались пробраться в Ирак из сирийского Дейр-эз-Зора. Боевики ударили по городу Мхарде на севере провинции Хама, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).
Коротко об итогах противостояния
Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: проводят боевые вылеты в южной части Идлиба; ответили на обстрел боевиками города Мхарде на севере Хамы.
Курды: репатриировали гражданку США и шестерых детей из лагеря «Аль-Хол» в Хасаке по просьбе американских властей.
ВС Ирака: пресекли попытку проникновения террористов ИГ из Сирии.
Провинция Даръа
Были опубликованы сведения о количестве перемещенных лиц, вернувшихся в Сирию с территории соседних государств за последние 24 часа. В соответствии с данными российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» прибыли 312 человек, среди которых 94 женщины и 159 детей, тогда как через пограничный переход «Насиб» на границе с Иорданией перешли 1 719 человек, также преимущественно женщин и детей. Таким образом, число перемещенных лиц, вернувшихся в САР за сутки, достигло 2031 человека. Как известно, в страну ежедневно прибывают сотни гражданских лиц, которые вынужденно покинули родные места во время их оккупации боевиками вооруженной оппозиции или террористами бандгрупп, присягнувших на верность «Исламскому государству»1. Сирийцы получили возможность вернуться в САР, не опасаясь за свою безопасность после полной зачистки юго-восточных сирийских провинций.
Провинция Идлиб
На окраинах «Большого Идлиба» не утихают взаимные обстрелы между боевиками исламистских группировок и правительственными подразделениями. По сведениям Twitter-канала (QalaatAlMudiq), поддержку артиллерийским дивизионам Сирийской арабской армии (САА) оказывают ВВС Сирии, которые продолжают наносить точечные авиаудары по оборонительным сооружениям джихадистов в горном районе Аз-Завия. Интернет-портал Baladi-News также сообщает о боевых вылетах сирийской авиации в окрестностях населенных пунктов Сафухан, Хантутин и Мадайя.
Провинция Хама
Информационный портал SANA News сообщает о том, что исламисты незаконных вооруженных формирований в очередной раз открыли огонь по городу Мхарде с преимущественно христианским населением. Боевики провели ракетные обстрелы мирных районов населенного пункта, в результате чего, по предварительным данным, был нанесен ущерб нескольким жилым домам и объектам городской инфраструктуры. Информации о возможных жертвах среди гражданского населения пока не поступало.
В свою очередь правительственные войска приняли ответные меры, ударив по укрепрайонам боевиков недалеко от населенных пунктов Аль-Латамина и Кафр-Зета, передает на своей странице в сети Twitter военный источник (OrientNews).
Провинция Хасака
Стало известно, что женщина, являющаяся гражданкой США, и шестеро детей были репатриированы в Соединенные Штаты из лагеря «Аль-Хол», подконтрольного «Демократическим силам Сирии»**** (SDF). Согласно информации новостного агентства Arab News, репатриация была осуществлена по просьбе американского правительства на добровольном желании переселенцев. Предполагается, что женщина была женой одного из джихадистов «Исламского государства». Напомним, днем ранее также стало известно о расселении 800 человек, являющихся членами семей террористов ИГ, в провинции Ракка, что серьезно обеспокоило жителей региона.
Как известно, гуманитарная ситуация в пункте временного размещения близка к катастрофической. Перемещенные лица испытывают нехватку воды, продовольствия и медикаментов. Несмотря на это, курды не пропускают в лагерь гуманитарные конвои, ссылаясь на ограничения, якобы связанные с безопасностью.
Ирак
В Ираке произошла еще одна вылазка боевиков «Исламского государства», осуществляющих подпольную деятельность в составе «спящих ячеек». Агентство новостей Iraqi News передает, что двое террористов попытались проникнуть в западные районы провинции Аль-Анбар из Сирии, тем не менее военнослужащим иракских вооруженных сил удалось уничтожить боевиков на подступах к городу Аль-Абар. Отмечается, что джихадисты перебрались через границу из сирийской провинции Дейр-эз-Зор с территорий, оккупированных «Демократическими силами Сирии» (SDF).
1 Организация запрещена на территории РФ.
Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)