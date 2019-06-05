Сирия, 5 июня. Более двух тысяч беженцев вернулись в САР за прошедшие сутки. Террористы ИГ1 попытались пробраться в Ирак из сирийского Дейр-эз-Зора. Боевики ударили по городу Мхарде на севере провинции Хама, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: проводят боевые вылеты в южной части Идлиба; ответили на обстрел боевиками города Мхарде на севере Хамы.

Курды: репатриировали гражданку США и шестерых детей из лагеря «Аль-Хол» в Хасаке по просьбе американских властей.

ВС Ирака: пресекли попытку проникновения террористов ИГ из Сирии.

Провинция Даръа

Были опубликованы сведения о количестве перемещенных лиц, вернувшихся в Сирию с территории соседних государств за последние 24 часа. В соответствии с данными российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» прибыли 312 человек, среди которых 94 женщины и 159 детей, тогда как через пограничный переход «Насиб» на границе с Иорданией перешли 1 719 человек, также преимущественно женщин и детей. Таким образом, число перемещенных лиц, вернувшихся в САР за сутки, достигло 2031 человека. Как известно, в страну ежедневно прибывают сотни гражданских лиц, которые вынужденно покинули родные места во время их оккупации боевиками вооруженной оппозиции или террористами бандгрупп, присягнувших на верность «Исламскому государству»1. Сирийцы получили возможность вернуться в САР, не опасаясь за свою безопасность после полной зачистки юго-восточных сирийских провинций.

Провинция Идлиб

На окраинах «Большого Идлиба» не утихают взаимные обстрелы между боевиками исламистских группировок и правительственными подразделениями. По сведениям Twitter-канала (QalaatAlMudiq), поддержку артиллерийским дивизионам Сирийской арабской армии (САА) оказывают ВВС Сирии, которые продолжают наносить точечные авиаудары по оборонительным сооружениям джихадистов в горном районе Аз-Завия. Интернет-портал Baladi-News также сообщает о боевых вылетах сирийской авиации в окрестностях населенных пунктов Сафухан, Хантутин и Мадайя.

Провинция Хама

Информационный портал SANA News сообщает о том, что исламисты незаконных вооруженных формирований в очередной раз открыли огонь по городу Мхарде с преимущественно христианским населением. Боевики провели ракетные обстрелы мирных районов населенного пункта, в результате чего, по предварительным данным, был нанесен ущерб нескольким жилым домам и объектам городской инфраструктуры. Информации о возможных жертвах среди гражданского населения пока не поступало.

В свою очередь правительственные войска приняли ответные меры, ударив по укрепрайонам боевиков недалеко от населенных пунктов Аль-Латамина и Кафр-Зета, передает на своей странице в сети Twitter военный источник (OrientNews).

Провинция Хасака

Стало известно, что женщина, являющаяся гражданкой США, и шестеро детей были репатриированы в Соединенные Штаты из лагеря «Аль-Хол», подконтрольного «Демократическим силам Сирии»**** (SDF). Согласно информации новостного агентства Arab News, репатриация была осуществлена ​​по просьбе американского правительства на добровольном желании переселенцев. Предполагается, что женщина была женой одного из джихадистов «Исламского государства». Напомним, днем ранее также стало известно о расселении 800 человек, являющихся членами семей террористов ИГ, в провинции Ракка, что серьезно обеспокоило жителей региона.

Как известно, гуманитарная ситуация в пункте временного размещения близка к катастрофической. Перемещенные лица испытывают нехватку воды, продовольствия и медикаментов. Несмотря на это, курды не пропускают в лагерь гуманитарные конвои, ссылаясь на ограничения, якобы связанные с безопасностью.

Ирак

В Ираке произошла еще одна вылазка боевиков «Исламского государства», осуществляющих подпольную деятельность в составе «спящих ячеек». Агентство новостей Iraqi News передает, что двое террористов попытались проникнуть в западные районы провинции Аль-Анбар из Сирии, тем не менее военнослужащим иракских вооруженных сил удалось уничтожить боевиков на подступах к городу Аль-Абар. Отмечается, что джихадисты перебрались через границу из сирийской провинции Дейр-эз-Зор с территорий, оккупированных «Демократическими силами Сирии» (SDF).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)