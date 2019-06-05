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ФАН-ТВ

Министр здравоохранения опровергла срыв Майского указа Путина. ФАН-ТВ

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В центре В. А. Алмазова 5 июня прошло совещание министра здравоохранения Вероники Скворцовой с руководителями региональных министерств СЗФО. Темой встречи стала реализация национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография». Также в центре открылась выставка инноваций в сфере медицины. Организаторы с удовольствием продемонстрировали разработки, например, прибор для нормализации давления, или переносной рентгеновский аппарат для детей.

«Нам необходимо обеспечить доступность медицины на основе социального равенства, права каждого на сохранение здоровья и жизни. Я говорю о бесплатной медицине. Необходимо создание системы ценностей человека. И качество медицины должно быть рассмотрено вместе с демографическими механизмами», — заявила министр здравоохранения России.

Также она отметила, что информация о якобы срыве Майского указа президента был ничем иным как неправильной интерпретацией. Вероника Скворцова заверила, что за 2018 год прирост зарплат у медицинских работников составил 26%. Это больше, чем в любой другой сфере.

Министр здравоохранения опровергла срыв Майского указа Путина. ФАН-ТВ

В ходе совещания полномочный представитель президента Александр Гуцан  отметил, что увеличение продолжительности жизни и снижение смертности остаются главным приоритетом развития национальных проектов здравоохранения.

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Автор: Анастасия Иванова; Александр Яремчук
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