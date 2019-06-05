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Зеленского обвинили в краже речи Порошенко и посоветовали нанять спичрайтера

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Зеленского обвинили в краже речи Порошенко и посоветовали нанять спичрайтера

Киев, 5 июня. Нового президента Украины Владимира Зеленского поймали на краже речи своего предшественника Петра Порошенко. Обвинил его в плагиате пресс-секретарь экс-главы Украины Святослав Цеголко на своей странице в Facebook.

По словам Цеголко, на встрече с председателем Европейского совета Дональдом Туском Зеленский полностью повторил речь Порошенко, с которой тот выступал на съезде партии «Европейская солидарность».

«Украина в ЕС — это смерть российского имперского проекта, — объявил Зеленский в Брюсселе. — Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве».

Цеголко заявил, что ему приятно, что новый президент Украины прислушивается к Порошенко, пишут РИА Новости. Однако пресс-секретарь бывшего президента посоветовал Зеленскому все же нанять спичрайтера.

Зеленского обвинили в краже речи Порошенко и посоветовали нанять спичрайтера

«Новый президент Зеленский украл целый абзац из выступления Петра Порошенко на съезде партии «Европейская солидарность», — уточнил Цеголко масштабы «воровства».

На съезде партии «Европейская солидарность» в октябре прошлого года Порошенко заявил, что его страна относится к другой цивилизации. По его словам, на Украине якобы не приносят в жертву «имперским амбициям» человеческую жизнь.

Зеленский находится в Брюсселе с первым зарубежным визитом в качестве президента. Во время встречи с президентом Украины Туск пообещал, что ЕС продолжит оказывать финансовую поддержку Киеву вне зависимости от развития ситуации в Донбассе.

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Автор: Катерина Иванова
Источник: Страница Святослава Цеголко в Facebook
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