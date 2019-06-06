Сирия, 6 июня. Курды заявили об аресте 100 террористов ИГ1 в Восточной Сирии. Бывший боевик ИГ вступил в ряды ССА** в Алеппо. ВКС РФ и ВВС Сирии провели совместные боевые вылеты в южной части Идлиба, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии осуществляли боевые вылеты на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли урон джихадистам на севере Хамы.

«Сирийская свободная армия» (ССА): приняла в свои ряды бывшего боевика ИГ на северо-востоке Алеппо.

«Ахрар Аш-Шам»: понесла потери в результате вылазки курдов в кантоне Африн.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась обстрелам САА юго-западнее Алеппо.

«Исламское государство»1: подозревается в организации двух взрывов в оккупированных курдами районах Дейр-эз-Зора; обвиняется в установке СВУ на юге Хасаки; заявило о причастности к вылазкам у города Дибан в Дейр-эз-Зоре.

Курды: провели рейды в Восточной Сирии, заявив о задержании порядка ста боевиков ИГ; принесли извинения жителям города Аль-Хиссан в Дейр-эз-Зоре.

ВС Ирака: подверглись атаке ИГ в провинции Дияла.

Провинция Алеппо

На северо-западе Алеппо произошла очередная вылазка радикалов из Отрядов народной самообороны (YPG). По данным новостного агентства Al Masdar News, курды атаковали КПП «Ахрар Аш-Шам» в районе Шерава в Африне, что привело к гибели как минимум пяти протурецких джихадистов.

Стало известно об освобождении одного из отбывавших заключение террористов «Исламского государства» в северо-восточной части провинции. Как передавал на своей странице в Twitter военный источник (@RE_N_AS), в социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен боевик, избивающий мальчика. Позднее радикал был опознан как бывший член террористической группировки. Также поступили данные о его присоединении к рядам группировки «Джебхат Аш-Шамия», подконтрольной «Сирийской свободной армии» (ССА).

Между тем юго-западнее Алеппо накануне возобновились вооруженные стычки между исламистами незаконных бандгрупп и Сирийской арабской армией (САА). Информационный портал Baladi-News передавал, что артиллерия правительственных сил вела огонь по зонам дислокации радикалов недалеко от населенного пункта Аз-Зерба.

Провинция Дейр-эз-Зор

В оккупированных курдами районах провинции произошли два новых взрыва. Twitter-канал (DeirEzzor24) передавал, что сперва детонировало СВУ, заложенное в населенном пункте Аль-Хариджия, тогда как второй взрыв, приведший к ранению ряда курдских бойцов, прогремел в городе Ас-Сабха. В установке обеих бомб подозреваются боевики «Исламского государства», осуществляющие подпольную деятельность. Кроме того, во второй половине дня на мине в Хаджине подорвались несколько членов SDF.

В соответствии с данными военного источника в сети Twitter (jacksanders1965), джихадисты ИГ взяли на себя ответственность за два последних нападения на позиции курдов, произошедшие вблизи города Дибан, в результате которых были убиты пять бойцов SDF.

Поступили сведения о последствиях инцидента, случившегося в населенном пункте Аль-Хиссан несколько дней назад. Напомним, жители вступили в противостояние с курдами после ареста старейшины местного племени — шейха Хаджима Аль-Башира. Также ранее сообщалось о том, что в знак протеста сирийцы перекрыли дороги в городе. Согласно информации новостного портала Akherkhabr Today, члены «Демократических сил Сирии»**** (SDF) были вынуждены пойти на уступки населению и освободить главу племени, а также принести извинения. Отмечается, что произошедшее негативно отразилось на отношении жителей провинции к курдам.

Провинция Идлиб

На юге Идлиба продолжили работать ВВС Сирии. Военный источник в сети Twitter (anasanas84) передавал, что сирийские самолеты были замечены в районе Хан-Шейхуна, а также недалеко от населенных пунктов Аль-Арбаин, Кафр-Саджна, Хиш, Сафухан, Хамират, Аль-Факи, Маарет Хурма, Кафр-Увайд и Хазарин. Позднее к ВВС САР присоединились и ВКС России. Данных о потерях исламистов в живой силе или военной технике все еще поступало. Тем временем оппозиционные источники вновь публиковали сообщения о якобы нанесенном правительственным войскам уроне. Так, поступали неподтвержденные сведения об уничтожении танка Сирийской арабской армии (САА) на границе с соседней провинцией Хама.

Провинция Хама

В Северной Хаме также не утихали столкновения на линии разграничения сил сторон. Военный источник в сети Telegram (NovostiDamask) передавал, что в ходе вооруженного противостояния была уничтожена бронемашина боевиков Panthera F9, полученная ими от турецких вооруженных сил. Кроме того, поступала информация о потерях исламистов в живой силе у Аз-Заккума и Аз-Залакията. Сообщалось о перестрелках в районе Аль-Латамины, Мурека и Кафр-Зеты, спровоцированных ударами исламистов по христианскому городу Мхарде.

Радикалы попытались контратаковать позиции Сирийской арабской армии (САА) у Кафр-Набуды, обстреливая город из артиллерии и ракетных установок. Военный источник в сети Twitter (ALnkhbaa) передавал, что джихадисты также оказывали ожесточенное сопротивление САА на подступах к населенному пункту Хирбет Ан-Накус.

Провинция Хасака

Поступали данные о том, что в Восточной Сирии вновь прошли рейды «Демократических сил Сирии» (SDF) в рамках спецоперации, направленной на выявление «спящих ячеек» «Исламского государства». В первой половине дня медиапортал Step News Agency передавал, что курдские радикалы арестовали как минимум 23 человека в Ракке, обвинив их в членстве в ИГИЛ1. Позднее информагентство Difesa e Sicurezza заявило о том, что по подозрению в связях с ИГИЛ были задержаны около сотни лиц. Притом, аресты прошли преимущественно вдоль шоссе, ведущего из Дейр-эз-Зора в Аш-Шаддади в Хасаке.

Между тем новостной портал Masar Press Agency сообщал о взрыве в поселении Аль-Фадгами на юге региона, в результате которого ранения получили члены так называемой милиции «Асайиш». Предполагается, что бомба была установлена боевиками ИГ еще во время оккупации южных районов Хасаки.

Ирак

В минувшие сутки в Ираке произошли новые вылазки «спящих ячеек» «Исламского государства». Новостное агентство Iraqi News заявляло о нападении террористов на военный объект иракской армии недалеко от населенного пункта Бени-Зейд в Дияле. Развернувшиеся столкновения привели к гибели двух военнослужащих правительственных сил.

Кроме того, к вечеру тот же интернет-портал сообщал о вылазке террористов в провинции Аль-Анбар. Джихадисты были замечены, когда попытались приблизиться к городу Аль-Абар. Отмечалось, что боевики прибыли в Ирак со стороны занимаемых курдами районов сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)