Политолог оценил ситуацию в Судане после вспышки насилия

Переходный военный совет Судана заявил о начале расследования недавней вспышки насилия в стране. Об этом заявил заместитель главы совета генерал Мохаммед Хамдан Дагало.

«Совет инициировал независимое, срочное, прозрачное расследование и ожидает быстрых результатов. Любой, кто перейдет границы, будет наказан», — отметил Дагало.

Напомним, в начале апреля в Судане произошел военный переворот, которому предшествовали мирные акции протеста, продолжавшиеся с декабря прошлого года. Военные отстранили от власти и заключили под стражу президента страны Омара аль-Башира. Был сформирован переходный военный совет, который объявил о начале переходного периода. Позже переходный военный совет Судана принял решение создать технократическое правительство и провести выборы в 2020 году.

Москва высоко оценила это предложение, призвав решать все конфликты исключительно мирным путем и на основе национального диалога.

Глава Уральского филиала Фонда развития гражданского общества, политолог, доктор философских наук Анатолий Гагарин объяснил, почему позиция России по невмешательству во внутриполитическую ситуацию в Судане является единственно правильной.

«Действительно, ситуация в этой стране вызывает серьезные опасения, поскольку она может перерасти в полномасштабную гражданскую войну, — отметил политолог в комментарии Федеральному агентству новостей. — Да, такая опасность реально существует. В этой ситуации единственный выход — это проведение выборов под контролем как региональных, так и международных сил, которые должны помочь обеспечить полноценное волеизъявление жителей этой страны».

Однако в каком формате будет осуществляться этот контроль, пока сказать трудно, ситуация требует максимальной осторожности и взвешенности, отметил собеседник ФАН.

«Как мы видим на данный момент, суданская оппозиция аннулировала все договоренности с переходным военным советом, — отметил эксперт. — Сейчас самый главный вопрос: как и на каких условиях будет сформировано переходное правительство на период подготовки к выборам и во время выборов. Это сейчас основной вопрос. В этой ситуации участие международных сил, которые могли бы помочь осуществить контроль за проведением выборов, было бы важным. И тут именно позиция России и Китая является наиболее взвешенной, поскольку она предусматривает невмешательство во внутренние дела этой страны».

Политолог напомнил, что к решению суданской проблемы уже подключился Африканский союз, осудил вспышку насилия и потребовал расследования имевших место инцидентов.

«Очень правильно, что к урегулированию подключился Африканский союз, мне это представляется крайне важным шагом на пути к установлению мира. Это может помочь создать легитимную форму наблюдения и контроля за проведением выборов с учетом тех возможностей, которые сегодня существуют в этой стране», — подчеркнул Анатолий Гагарин.

Эксперт отметил, что, по его мнению, Судан пока не в состоянии самостоятельно провести все необходимые процедуры без международной помощи, но вмешательство во внутренние дела этой страны крайне опасно.

В среду стало известно, что представитель Китая на заседании Совбеза ООН, состоявшегося по инициативе Великобритании и Германии, выступил против принятия заявления для прессы по ситуации в Судане. По данным СМИ позицию Китая поддержала Россия, сочтя предложенное Западом заявление несбалансированным, а значит, могущим привести к ухудшению ситуации.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что провокаторы попытались сорвать мирный протест в Судане.