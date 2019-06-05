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Трамп прибыл на торжество в честь годовщины высадки в Нормандии

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Трамп прибыл на торжество в честь годовщины высадки в Нормандии

Лондон, 5 июня. Президент США Дональд Трамп прибыл в британский город Портсмут для участия в торжественных мероприятиях в честь 75-летия высадки союзных войск в Нормандии.

Глава Белого дома отправился на южное побережье Британии на вертолете в сопровождении первой леди США Мелании Трамп. Участие в мероприятиях приняли лидеры 15 стран, в том числе премьер-министры Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и другие. Кроме того, церемонию посетила королева Великобритании Елизавета II.

На торжественные мероприятия по случаю 75-летней годовщины высадки в Нормандии приглашены 300 ветеранов Второй мировой войны. В рамках торжественной части пройдет воздушный парад с участием 24 новых и старых самолетов.

Подготовка к праздничному мероприятию не обошлась без казусов. Британский премьер-министр Тереза Мэй ошиблась с датой высадки союзных войск в Нормандии. Мэй опубликовала в среду на своей странице в Twitter пост со следующим содержанием: «Сегодня исполняется 75 лет со «дня Д». Это стало началом конца Второй мировой войны». При этом высадка союзников в Нормандии произошла 6 июня.

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Автор: Софья Куликова
Источник: Independent
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