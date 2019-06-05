Захарова за закрытие «Аль-Хола» на востоке Сирии, где США держат почти 75 тысяч человек

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе сегодняшнего брифинга коснулась, в частности, проблемы лагеря беженцев «Аль-Хол», находящегося в сирийской провинции Хасака в зоне оккупации США и курдских группировок. Она рассказала, что обстановка там продолжает стремительно ухудшаться. Подробности — в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

В настоящий момент в лагере обитают более 74 тысяч людей, причем почти 50 тысяч из них — дети. Таким образом, «Аль-Хол» переполнен в несколько раз, и нормы размещения в значительной степени превышены. Из-за этого 15 тысячам жителей приходится существовать в землянках.

Кроме того, сохраняется тяжелый дефицит продуктов питания и питьевой воды, фиксируется нехватка медработников, лекарств и медицинского оборудования. При этом из-за невозможности соблюдать даже самые простые правила гигиены среди обитателей лагеря очень быстро распространяются различные инфекции.

«В этой связи определенный оптимизм внушает недавнее решение администрации «Аль-Хола» начать составление списков лиц, желающих покинуть его. Выражаем надежду, что лагерь в ближайшем времени будет расформирован, а его жители наконец смогут вернуться в родные места в Сирии и Ираке», — закончила дипломат.

Обращения родственников обитателей «Аль-Хола» тем временем продолжают поступать военнослужащим из российского Центра по примирению враждующих сторон. Помимо тех вещей, о которых уже было упомянуто в речи Захаровой, они также жалуются на непригодные для жизни палатки, чрезмерную скученность в лагере и отсутствие систематического вывоза мусора, передает портал «Красная звезда».

На прошлой неделе, напомним, Управление ООН по координации гуманитарных вопросов представило доклад о развитии обстановки в «Аль-Холе». Серьезную обеспокоенность, однако, вызывает тот факт, что в отчете прослеживается стремление преуменьшить масштабы гуманитарного бедствия в лагере и скрыть настоящие причины страданий находящихся там людей.

И это притом, что в «Аль-Холе, помимо целого ряда гуманитарных проблем, процветает криминал, поскольку различные группы беженцев и бойцов Сирийских демократических сил (SDF) конфликтуют друг с другом, регулярно происходят столкновения с охраной.

Но ни одна из ключевых проблем беженцев там до сих пор не решена. Главной причиной такого положения дел остается неспособность администрации лагеря, состоящей большей частью из курдских радикалов, и ее западных кураторов взять ситуацию под контроль, обеспечить в нем порядок и безопасность.

Независимый журналист и политолог Александр Асафов высказал корреспонденту ФАН мнение о том, что обстановка ни в «Аль-Холе», ни в «Эр-Рукбане», ни в любом другом подобном объекте в зоне контроля США в Сирии не нормализуется до тех пор, пока там располагаются американские военные.

«Я думаю, что во всех лагерях беженцев, находящихся в оккупации Соединенных Штатов, ситуация примерно одинаковая. Возможно, что из некоторых из них попросту не доходят сообщения об ужасах и лишениях людей и их сигналы SOS. Я думаю, что гуманитарная обстановка на всех территориях САР, занимаемых американцами, довольно плачевная. Причина в том, что у них все еще нет внятной стратегии относительно того, что им делать там дальше. Сначала лидер США Дональд Трамп говорит, что они уходят, потом — воспользовавшись какими-то очередными отговорками, Вашингтон все же остается. Однако пока они там, жизнь беженцев в лучшую сторону не изменится», — уверен эксперт.

Напротив, с течением времени все будет лишь усугубляться, хотя и без того и из «Эр-Рукбана», и из «Аль-Хола» почти ежедневно приходят сведения о гибели гражданских лиц. Кроме того, там уже в разы возросла детская смертность.