Федеральное агентство новостей представляет документальное расследование «Кто стоит за убийством российских журналистов в ЦАР».

Три российских журналиста — Александр Расторгуев, Орхан Джемаль и Кирилл Радченко — 28 июля 2018 года прибыли в Центральноафриканскую Республику (ЦАР). Спустя три дня, в ночь на 31 июля, журналисты были обнаружены убитыми на дороге в 23 км от города Сибю. Согласно данным ООН, это один из самых опасных районов страны.

В Африку журналистов направила организация под названием Центр управления расследованиями (ЦУР). Проект ЦУР финансировал беглый российский олигарх Михаил Ходорковский, ранее судимый за тяжкие преступления, включая организацию заказных убийств. Целью поездки были названы съемки фильма о деятельности в Центральной Африке некоей мифической частной военной компании (ЧВК) «Вагнера».

Заметим, что еще в марте 2018 года министерство иностранных дел России сообщило о прибытии в ЦАР в соответствии с решением Совета безопасности ООН российских военных инструкторов. Также республика с разрешения ООН официально получила из России партию стрелкового оружия.

Задача военных инструкторов не скрывалась: обучение местных полицейских и военнослужащих, которые должны противостоять вооруженным бандформированиям, терроризирующим страну последние десятки лет.

Самая опасная страна в мире

Центральноафриканская республика — одна из самых опасных стран мира. В 2018 году правительство контролировало там менее 20% территории, остальная территория поделена между различными вооруженными группировками. Поэтому передвигаться по стране можно только в сопровождении профессиональной и многочисленной охраны. Даже в столице страны, городе Банги, есть районы, неподконтрольные полиции и армии. В одном из таких районов под названием «Район пятый километр» в мае 2018 года был совершен теракт — вооруженная автоматами и гранатами банда мусульманских экстремистов безнаказанно расстреляла прихожан христианской церкви Нотр-Дам-де-Фатима.

Явившись в Банги спустя два месяца после атаки на местную церковь, Александр Расторгуев, Орхан Джемаль и Кирилл Радченко передвигались все трое суток до самого убийства вообще без охраны. Организаторы поездки отказали журналистам в предоставлении вооруженного сопровождения и даже не закупили элементарных средств защиты, например бронежилетов. Единственной защитой журналистов в Центральной Африке оказались поддельные удостоверения сотрудников миссии ООН, изготовленные руководителем ЦУР Андреем Коняхиным.

Расследование гибели российских журналистов ведется правоохранительными структурами ЦАР. В связи с гибелью российских граждан в соответствии с законом расследование проводит Следственный комитет Российской Федерации.

В августе 2018 года, сразу после гибели журналистов в ЦАР, Федеральное агентство новостей предложило независимым журналистам вместе разобраться в произошедшем. На предложение откликнулись несколько журналистов из разных российских СМИ. В Центральную Африку отправились:

Кирилл Романовский, специальный корреспондент Федерального агентства новостей;

Денис Тарасов, независимый фотокорреспондент и оператор;

Владимир Малянов, независимый журналист;

Юлия Никитина, корреспондент интернет-издания «Фонтанка.ру».

Несколько месяцев спустя, в феврале 2019 года, в связи с многочисленными спекуляциями вокруг гибели российских журналистов в ЦАР, Федеральное агентство новостей приняло решение о найме частного детектива для проведения тщательного и профессионального расследования в Центральной Африке.

В документальном фильме мы изложим все факты, которые удалось собрать журналистам, полицейским и детективам.

Частный детектив Евгений Гвоздев был нанят Федеральным агентством новостей в феврале 2019 года для проверки новых сведений, обстоятельств и уточнения фактов, упоминаемых вокруг убийства в Центральноафриканской Республике группы ЦУР в спекуляциях множества различных СМИ.

«Меня зовут Евгений Гвоздев, я лицензированный детектив с десятилетним стажем работы. Я находился в Центральноафриканской Республике в феврале — марте 2019 года. Задача, поставленная передо мной, звучала так: проверить все обстоятельства, касающиеся прибытия, передвижений, контактов и гибели группы российских журналистов в ЦАР. С большой долей уверенности я могу сегодня сообщить: в ходе расследования стали понятны не только детали самого убийства, но также предыстория, мотивы, исполнители, организаторы и заказчики этого преступления», — сообщил детектив.

Предыстория поездки журналистов ЦУР

Группа ЦУР в составе журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко прибыла в Центральноафриканскую Республику 28 июля, в субботу. Журналисты прилетели из марокканской Касабланки в столицу ЦАР Банги.

«Установлено, что в аэропорту группу никто не встретил. Журналисты самостоятельно добрались до отеля «Националь». После размещения они вернулись в аэропорт, поскольку только там в это время (около 15 часов дня) возможно было купить сим-карты. Установлено, что в аэропорту группа приобрела сим-карту «Оранж» (оператор Франции) и «Телесел» (оператор ЦАР)», — выяснил детектив Гвоздев.

Детектив сумел получить доступ к записям в книге регистрации гостей, а также опросил управляющую гостиницей «Националь» Заги Тёзи (Zagui Theusi). Из ответов управляющей становится ясно, что журналисты ЦУР представились персоналу путешествующими бизнесменами.

Допрос Заги Тёзи (Zagui Theusi)

— Когда журналисты заселились в гостиницу и в какие номера?

— Прибыли 28 июля 2018 года, разместились в комнатах 207, 208, 220.

— Какие документы предоставляли при заселении, оставляли ли они номера телефонов для связи?

— Показали паспорта, номера телефонов не оставляли.

— Говорили ли они, что они журналисты, и на каком языке они общались (английский, французский или другие языки?)

— Нет, они сказали, что путешествовали как бизнесмены. В полицейской карточке указали, что русские.

Плохое планирование, отсутствие охраны

Доказано, что группа ЦУР въехала в страну по туристическим визам. Журналисты намеренно не обращались в российское посольство и вообще не извещали официальных лиц о своем прибытии и намерениях. При этом у них были фальшивые удостоверения ООН, которые лично подписал руководитель ЦУР Андрей Коняхин, не имея на то никаких полномочий от ООН.

Позднее руководитель информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов сообщил «Интерфаксу», что миссия ООН по стабилизации в ЦАР не предоставляла ни водителя, ни автомобиль для съемочной группы российских журналистов.

«Самый главный вопрос расследования: с какой целью на самом деле в ЦАР прибыла группа Ходорковского, что они могли тут снять сенсационного, интересного российской или мировой публике», — удивился детектив.

Публично цели поездки в прессе анонсировались следующим образом.

«Журналисты готовили проект «Российские наемники» совместно с Центром управления расследованиями. Они приехали в ЦАР для съемок фильма о российской частной военной компании Вагнера, бойцы которой предположительно присутствуют в стране» — так звучали цели.

Кирилл Романовский, военкор Федерального агентства новостей, также удивился поставленной перед группой ЦУР задаче.

«В ЦАР присутствуют российские инструкторы, — говорит он. — Если кто-то из расследователей имеет основания подозревать их причастность к ЧВК, расследование можно организовать довольно просто: вы приезжаете на базу, где вам говорят (и мы видим это в переписке), что необходимо получить разрешение от министерства обороны и снова приехать на базу. Мы были на этой базе, после там же был канал «Аль-Джазира», спонсируемый Катаром, и на протяжение всего срока войны в Сирии репортажи «Джазиры» посвящены тому, какие плохие русские, и выступлениям против сирийского правительства. Тем не менее их на базу пускают и все с ними разговаривают. …А погибшим ставят какие-то совершенно провокационные задачи, подразумевая, — я в этом уверен, — что их выполнение закончится чем-то, что можно будет представить в виде скандала. Организация расследования ЦУР — палка о двух концах, и концы эти: 1) поддержание негативного отношения западной прессы к присутствию русских в ЦАР, и 2) провокационные задачи, ведущие к прямому конфликту группы с военными. И это не о расследовании, а о скандале и хайпе. Это мое личное мнение».

Зачем Ходорковский отправил группу ЦУР в Африку?

Это самый интересный вопрос. Ведь Ходорковский имеет отличные контакты с европейской политической элитой, включая политиков и силовиков Франции. А именно французские спецслужбы в силу колониальных традиций обладают наилучшими возможностями для любых расследований в Центральной Африке.

Однако олигарх отправил в ЦАР без какой-либо подготовки и охраны русских журналистов, которые не знают ни местных языков, ни французского языка. Больше того, именно французские спецслужбы обучают и финансируют исламских боевиков из коалиции «Селека», которые контролируют район, где были убиты русские журналисты.

«В ходе расследования я вышел на человека, которого могу назвать ключевым персонажем всей этой истории. Этот человек — Доминик Кристоф, который известен также как Альфа или Мартин, он руководитель одной из французских частных военных компаний. Этого человека знают в ЦАР как беспощадного боевика, готового исполнить любой приказ. Именно он обвиняется в организации теракта в мае 2018 года в церкви Нотр-Дам-де-Фатима. И именно этот человек, по данным билинга и свидетельских показаний, выступал в роли таинственного фиксера Мартина, который мог быть связующим звеном между журналистами ЦУР и боевиками коалиции «Селека», — рассказал детектив Гвоздев.

Детективу Гвоздеву удалось допросить в ЦАР ключевого свидетеля — водителя погибших журналистов Доувокама Бьенвеню. В ходе этого опроса, который фиксировался на видео в присутствии свидетелей, водитель заявил, что познакомился с журналистами вечером в день их прибытия в «Гранд-кафе» города Банги. При этом Бьенвеню категорически опроверг спекуляции западных и некоторых российских СМИ, которые активно распространяют слухи о причастности местной жандармерии к убийству российских журналистов.

Допрос Доувокама Бьенвеню (DOUVOKAMA Bienvenu)

— Кем вы работаете?

— Я водитель, перегоняю машины и занимаюсь извозом.

— Знаком ли вам ТУАГЕНДЕ Котофио?

— Да, мы знакомы очень давно.

— Чем занимается ТУАГЕНДЕ Котофио?

— Он жандарм, служит в жандармерии ЦАР.

— Вы служили ранее в жандармерии ЦАР?

— Нет, никогда не служил.

— Связывались ли вы с ТУАГЕНДЕ Котофио по сотовому телефону в дни пребывания русских журналистов в ЦАР, если да — о чем общались?

— Да, мы созванивались. Он обращался ко мне с просьбой отвезти его в деревню Галофондо, еще он спрашивал меня о запчастях на машину и еще на личные темы общались.

— Насколько близко вы знакомы с ТУАГЕНДЕ Котофио?

— Мы познакомились много лет назад, у нас дружеские отношения, мы обращаемся друг к другу с разными просьбами уже много лет.

— Интересовался ли ТУАГЕНДЕ Котофио российскими журналистами, их планами и передвижениями? Рассказывали ли вы ему что-либо о российских журналистах?

— Нет, он не интересовался ими, я сказал ему просто, что работаю извозом. Я сам ему о журналистах ничего не говорил.

— Вы пользовались номером телефона +23675378291? Если да, то когда начали им пользоваться?

— Да, телефон с этим номером мне предоставил человек по имени Юсуф, который предложил мне работу повозить русских, которые говорят на английском. По этому телефону журналисты связались со мной и мы договорились о встрече в Гранд кафе.

— Когда и где вам передали этот телефон? Знаете ли вы человека, который передал вам этот телефон?

— Это было в Банги утром в день за несколько часов до встречи с русскими. Я знаю, что Юсуф из Южного Судана, видел его в районе 5 км, также слышал, что этот человек работает с французом по имени Кристоф, его еще называют все Альфа, он иногда предлагает разную работу. Он сказал мне, что русские мне хорошо заплатят за то, что буду возить их.

— Вы пользовались данным телефоном для звонков по личным вопросам, не связанным с извозом русских журналистов?

— Да, конечно, мобильная связь дорогая, я использовал этот телефон и для личных звонков.

— Вы можете описать этого человека? Юсуфа?

— Он среднего роста, носит бороду.

— Откуда вы его знаете и как вы с ним связывались?

— Недалеко от моего дома он встретил меня и попросил довезти до центра, по дороге он предложил мне эту работу, я согласился.

«В ходе опроса я обратил внимание на то, что ключевой свидетель, водитель погибших журналистов Доувокама Бьенвеню, сам произнес это имя, которое уже упоминалось в ходе расследования, — Доминик Кристоф, он же Альфа или Мартин, руководитель французской частной военной компании, агент французской разведки, обвиняемый во множестве преступлений в целом ряде стран Африки. Про него также известно, что он поддерживает связь с террористами из коалиции «Селека» или даже управляет некоторыми их отрядами», — сообщил детектив.

Франция и Африка

Несмотря на распад колониальной империи после Второй мировой войны, Франция продолжала управлять бывшими колониями в Африке, контролируя их элиты и получая доступ к природным ресурсам.

Свою колониальную империю в Африке Франция начала выстраивать в XIX веке. По итогам раздела континента с другими европейскими колонизаторами Франция получила огромные территории на западе и в центре материка. После Первой мировой войны Франция захватила владения побежденной Германии, а уже в после Второй мировой войны союзники передали ей часть бывших итальянских колоний. В итоге площадь колоний Франции достигла 13,5 млн кв. км, и большая их часть их приходилась на Африку.

Но и после распада колониальной системы Франция сохранила контроль за Африкой. Французские солдаты охраняют президентов, французские чиновники работают при правительствах советниками, спецслужбы решают прочие задачи. Молодым представителям африканской элиты выделяются места во французских вузах, где их вербуют напрямую или посредством встраивания в совместные бизнес-проекты.

Нефть из Габона, уран из Нигера, золото, нефть и уран из Мали, алмазы, бокситы и кобальт из Конго, золото и марганцевые руды из Буркина-Фасо давали и дают поныне французской экономике необходимые ресурсы для развития.

Понравится ли Франции, ее спецслужбам и политикам, возвращение России в этот регион? Что может и обычно делает Франция, чтобы остановить нежелательного соперника? На этот вопрос мы дадим ответ чуть позже.

Вмешательство извне

Незадолго до поездки журналисты и их руководители создали Google-документ, где собрали контакты граждан, которые могли помочь им с расследованием в ЦАР. Эти контакты в том числе были предоставлены французскими журналистами, среди которых некий Рафаэль Вантар, сотрудник французского радио RTL, и другие французские журналисты.

19 июля в этом документе впервые упоминается некто Мартин, которого позже назовут «фиксером группы» в ЦАР и «работником ООН».

Родион Чепель, на тот момент журналист телеканала «Дождь», сотрудничающий в том числе с ЦУР, создал для переписки с группой журналистов ЦУР чат Centralafrique.

«Интересный момент: контакт нашего водителя уже есть в списке контактов, переданных французскими журналистами. Там отмечено, что у Бьенвеню не очень с английским. Так что будем иметь это в виду и, возможно, привлекать Мартина для перевода», — написал Родион Чепель в чате Centralafrique 26 июля.

Таким образом, начиная с момента подготовки и планирования командировки российских журналистов в ЦАР и на всех ее последующих стадиях в ситуацию активно вмешивались французские граждане.

Но зачем французам вмешиваться в съемки документального фильма, содержание которого в принципе не представляет для них интереса, поскольку деятельность военных инструкторов в ЦАР публична и общеизвестна? Что нового могут узнать об этом французские спецслужбы, которые чувствуют себя в Африке как хозяева?

Французская разведка — самая грубая в мире

Со времен войны в Индокитае французская разведка заслужила сомнительный титул самой грубой и жестокой в мире. Долгое время едва ли основной зоной интересов спецслужб этих стран были бывшие французские колонии в Африке. В результате французы научились справляться с террористами (на их счету арест Карлоса Санчеса (Шакала) и разгром баскской организации ЭТА), но пристрастились к шокирующим методам работы.

Вот лишь несколько скандалов, в которых фигурировала разведка Пятой республики:

— В 1985 году два сотрудника французских спецслужб были обвинены в подрыве в новозеландском порту Окленд судна «Рейнбоу Уиррор», принадлежащего «Гринпис». Мотив — судно мешало ядерным испытаниям Франции. В результате теракта погиб фотограф «Гринпис», исполнители и организаторы не были наказаны.

— В 1999 году прошел суд над французским наемником Бобом Денаром, обвиненным в убийстве президента Комор Ахмеда Абдаллы и других региональных лидеров. Список «командировок» террориста: Индокитай, Марокко, Алжир, ЦАР, Йемен, Курдистан, Ангола, Коморы, Бенин. Это традиционные зоны интересов Франции, и на суде практически было доказано, что главным нанимателем Денара была французская разведка.

Боевик Доминик Кристоф

«В ходе расследования в Центральной Африке мне удалось найти свидетелей, знакомых с французским боевиком Домиником Кристофом. Так, мною была опрошена женщина, которая сообщила, что периодически встречалась с Кристофом, видела у него мобильные телефоны с именными наклейками «Али», «Альфа» и «Мартин». Она также признала, что он мог быть связан с бандитскими группами, так как он часто встречался с лидером мусульманской группировки Форсом. Важным обстоятельством оказался тот факт, что эта женщина живет в районе «5-й километр» — там, где, согласно билингу, фиксировались передвижения таинственного Мартина и где концентрируются боевики разнообразных исламских банд», — сообщил детектив Гвоздев.

Допрос Sharonne МAILINGAPOU (видео)

— Как Ваше имя?

— Sharonne MAILINGAPOU

— Знаете ли вы Dominique Christophe Raineteau?

— Да, мы с ним встречались.

— Что вас связывало?

— У нас были близкие отношения.

— Какие еще его имена или прозвища вам известны?

— Он представлялся по разным телефонам по-разному: Кристофером, Альфа, Мартином и Али.

—Откуда вы знаете, что он называл себя Мартин?

— У него было несколько телефонов, на одном из них с обратной стороны была приклеена на скотч бумажка с этим именем. Он так и представлялся.

— Что вы знаете о связи Dominique Christophe Raineteau с бандитами, в том числе выходцами из «Селеки»?

— Я мало что знаю о его делах, возможно, у него были такие знакомства.

— Где Dominique Christophe Raineteau проводил свои встречи? Были ли у него рабочий кабинет, квартиры, места для встреч?

— Знаю, что он часто бывал в районе «5-й километр», в частности у Форса.

— Что вы знаете об убийстве российских журналистов?

— Практически ничего, слышала только, что их убили.

Кровавые деревни ЦАР

Детектив Гвоздев в марте 2019 года смог повторить весь маршрут группы журналистов ЦУР, двигаясь буквально по их следам. В каждой зафиксированной расследованием точке он проводил опросы местных жителей, которые тщательно фиксировались на бумаге и на видеокамеру.

«Установлено, что, начиная с момента выезда группы журналистов ЦУР из столицы республики, Банги, на всем протяжении движения группы она подвергалась смертельной опасности из-за наличия вокруг неподконтрольных правительству территорий, на которых хозяйничают незаконные вооруженные формирования. Старосты деревень на оси дорог Сибю-Декоа подтверждают присутствие вооруженных арабоговорящих вооруженных людей, которые живут в джунглях вдоль этой оси дорог. Эти люди периодически выходят на дорогу для грабежей и разбоев», — рассказал детектив.

Детектив провел опросы жандармов и солдат в последней точке, из которой группа ЦУР выехала к месту своей гибели.

Известная схема движения группы: 30 июля водитель Бьенвеню приехал за журналистами в столичный отель «Националь», после чего вся группа выехала в сторону деревни Сибю. По дороге была сделана остановка в деревне Нгунда, далее журналисты сделали остановку в деревне Дамара, где были сделаны видеозаписи местных торговцев.

К северным постам Сибю по направлению города Декоа группа подъехала около 18 часов 30 мин. На первом посту жандарм Ирэн Агнес проверила документы и, услышав ответ о том, что перед ней журналисты из России, аккредитованные в ООН, пропустила их.

Допрос жандарма BINGUIMALE Irene Agnes

«Я жандарм BINGUIMALE Irene Agnes, родилась 10 июля 1985 года в Бамбари, центральноафриканка.

Я была назначена нести службу с 27 по 31 июля 2018 года на удаленном посту в деревне KANGA, находящейся на 3-м километре на пути ДЕКОА. 30 июля 2018 года в районе 18-19 часов машина марки «Митсубиси» прибыла на пост. Водитель перевозил троих белых. Я у него спросила, что это за люди, на что тот мне ответил, что это журналисты из России. Я спросила у них, куда они направляются, тот мне ответил, что они направляются в Декоа. Я спросила, есть ли у них командировочное удостоверение, на что они мне предоставили аккредитационное письмо, с которым я ознакомилась. После этого я их пропустила дальше, потому что все было в порядке.

На следующем военном посту машину журналистов остановили военнослужащие национальной армии, ФАКА, и отказались пропускать группу. Начальник поста старший капрал Ромарик связался с базой ФАКА в Сибю и попросил передать трубку российскому инструктору, который запретил журналистам проезжать пост в ввиду небезопасности на этой дороге, особенно в ночное время. Однако журналисты, по словам опрошенных детективом свидетелей, в грубой форме и на повышенных тонах сказали, что им никто не имеет право запрещать проезд. Их в очередной раз предупредили об опасности и предложили переночевать в городе, но они проигнорировали предупреждения и проехали пост».

Допрос начальника поста Фейкуто Ромарик

«Я старший капрал Фейкуто Ромарик, командир поста на северном шлагбауме в сторону Декоа. В 18.25, когда пикап марки «Митсубиси» синего цвета с тремя пассажирами, гражданами России, и водителем — гражданином ЦАР прибыли на шлагбаум. В ответ на мое требование водитель рассказал, что они направляются в Декоа. По моим сведениям, когда подобное происходит, они должны явиться на нашу базу для регистрации. Я позвонил младшему лейтенанту Нгаикумону, чтобы доложить о ситуации. Я сказал лейтенанту, чтобы он уточнил у их военных соотечественников с нашей базы — есть ли у них разрешение и в курсе ли те их передвижения.

Данный офицер передал [трубку] русскоговорящему переводчику из нашего подразделения, а я передал свой телефон пассажиру, представившемуся главой миссии журналистов, сидевшему в салоне с водителем, чтобы они между собой поговорили. Впоследствии начальник миссии отдал мне телефон. Они разговаривали на повышенных тонах. Глава миссии достал документы и сказал мне, что у них аккредитация от ООН и что мы не имеем права их задерживать.

Я предупредил их об опасности передвижения по этой дороге в ночное время, так как там возможно нападение вооруженных бандитов или повстанцев, и предложил переночевать в городе Сибю. На что журналисты ответили, что они спешат и им нужно ехать. После чего мы подняли шлагбаум и они проехали. Я уточняю, что нам не разрешается требовать от иностранцев документы, даже гуманитарные или дипломатические. Мы не можем даже обыскивать их машины.

На следующее утро примерно в шесть часов утра прибыли гражданские лица, в числе которых были два деревенских старосты, чтобы рассказать новость об убийстве российских журналистов неизвестными вооруженными людьми».

После выезда из Сибю, на 23-м километре по дороге на Декоа, автомобиль с журналистами остановили арабоговорящие вооруженные люди, которые вытащили практически все личные вещи журналистов и водителя, после чего открыли огонь по своим жертвам. Водителю удалось скрыться на своем автомобиле, воспользовавшись моментом, когда нападавшие сконцентрировались на русских журналистах и их имуществе.

Показания сотрудников жандармерии, военнослужащих и местных жителей однозначно опровергают все конспирологические спекуляции западных СМИ. Журналисты приехали в опаснейший район опасной страны, где грабежи и насилие являются нормой. Атака на них была лишь вопросом времени. Местные жители из соседних с местом убийства деревень говорят о том, что даже поход к речке за водой здесь может оказаться смертельным.

В распоряжение редакции также попали переводы полицейских сводок Центральноафриканской Республики, описывающие ситуацию летом 2018 года в районах к северу от Банги, куда направились российские журналисты. Каждый день в этих сводках сообщают о десятках убитых, ограбленных, искалеченных жителях страны или редких там иностранцах.

Напомним, в мае 2014 года 26-летняя Камиль Лепаж, французский журналист, была застрелена из засады в районе Буар на западе ЦАР. В машине с Лепаж было еще четверо сопровождающих, все были расстреляны из засады. За прошедшие пять лет никто из преступников не был найден.

Дело Лепаж упоминается в статье об убийстве российских журналистов в центральноафриканском издании Palmarès Centrafrique, которое утверждает о причастности французских властей к ее смерти.

Фиксер Мартин

Настало время задать важнейший вопрос: как журналисты оказались на опасной трассе и кто такой на самом деле загадочный фиксер Мартин — он же Доминик, он же Али, он же Кристоф Рэнето.

О том, что Мартин — ключевая фигура в этом деле, можно сделать вывод из запроса, который, по нашей информации, направил во Францию Следственный комитет России. Запрос сделан в связи с подозрениями в отношении гражданина Франции Доминика Кристофа Рэнето (Christophe Raineteau).

В ночь с 4 на 5 февраля 2019 года в столице Мадагаскара Антананариву был задержан гражданин Франции Кристоф Рэнето (Christophe Raineteau). Ранее, 30 мая 2018 года, президент ЦАР Фостен Арканж Туадера в эфире телеканала France 24 обвинил Кристофа Рэнето в помощи в организации теракта в соборе Фатима, подготовленного вооруженной исламистской группировкой «Селека» и унесшего 26 жизней, в том числе местного архиепископа.

Именно обвинения в терроризме и стали основанием для запроса ЦАР в адрес властей Мадагаскара, где в то время находился Кристоф Рэнето.

Рэнето обвиняется в ЦАР по 11 пунктам, среди которых — «теракты, умышленный поджог, убийства, организацию бандформирований, посягательство на безопасность государства, оскорбление главы государства, революцию, незаконное хранение оружия и патронов, призыв к ненависти и общественным беспорядкам».

Однако Кристоф так и не был выдан властям ЦАР. Помешали этому французские власти. Задержанный на основании запроса из Интерпола и разыскиваемый Центральноафриканским судом Кристоф Рэнето спокойно отсиживался в посольстве Франции, пока не был вывезен на родину. Это стало возможным благодаря договоренностям действиям посла Франции на Мадагаскаре мадам Вулаг Анейни, которая сделала все, чтобы заключенный Кристоф Рэнето оказался под защитой французского посольства и спустя несколько дней отбыл в Париж.

Вот что рассказывает об этом военкор ФАН Кирилл Романовский.

«Мартин — ключевая фигура этого расследования, потому что он, судя по переписке журналистов ЦУР, принимал участие в планировании экспедиции. При этом человек по имени или под псевдонимом Мартин, который много путешествовал в том числе и по Африке, знаком и мне — я познакомился с ним в Берлине много лет назад, и позднее, по просьбе журналистов, контакт этого человека был мной передан журналистам ЦУР как контакт опытного и знающего регион специалиста. Но вот кто затем оказался с той стороны телефонного номера, для меня остается загадкой. Я бы очень хотел побеседовать с Домиником Кристофом Рэнето — несмотря на то, что с моим берлинским визави я разговаривал десять лет назад, опознать, тот ли это человек или это подставная фигура французских спецслужб, я бы смог. Но проблема в том, что этого человека сейчас прячут французские власти».

Кому не нравится Россия в Африке

Для того чтобы понять, почему французские власти так ревностно относятся к участию России в любых процессах в Африке, достаточно почитать французскую прессу.

Вот крупнейший французский телеканал признает, что французские власти видят в России сильного конкурента в Африке, но скрывают это.

Цитата: «Официально Франция не видит проблем с российским присутствием в Центральноафриканской Республике. Но в коридорах власти подтверждают, что климат «напряженный», и французские дипломатические представители «больше не приглашаются на протокол всех церемоний», когда в них участвует Россия».

А вот газета крупнейшей медиагруппы «Баярд» нагнетает атмосферу.

Цитата:

«Заметный рост русского присутствия в ЦАР. Среди целей Москвы — ослабление французского присутствия в Африке».

А вот серия статей во французской прессе под заголовком:

«Ходорковский обещает найти тех, кто убил его журналистов в Центральноафриканской Республике».

В прессе вспоминают о попытках России остановить войну в Центральной Африке. При участии России в столице соседнего с ЦАР Судана в конце августа 2018 года прошли переговоры между лидерами крупнейших вооруженных группировок ЦАР, входивших в противостоящие друг другу коалиции «Селека» и «Антибалака».

Но незадолго до этих переговоров в ЦАР гибнут трое российских журналистов, отправленных туда Ходорковским, и Франция настаивает на другом варианте переговорного процесса — под своим контролем.

Когда наш фильм был почти готов, мы получили информацию от источника из окружения Михаила Ходорковского, который ранее уже снабжал нас достоверной информацией о деятельности беглого олигарха. Источник сообщил следующее: Михаил Ходорковский и Доминик Кристоф Рэнето знакомы и у него есть соответствующие подтверждения этому.

Убийство российских журналистов разрабатывалось долго и тщательно, план убийства включал подбор идеальных жертв, места и времени.

При этом мотивы организаторов были следующие:

— Доминик Кристоф получил деньги от Ходорковского и прикрытие от спецслужб Франции;

— французские спецслужбы пытались навредить деятельности России в Африке, убрать конкурента.

А вот мотивы Михаила Ходорковского оставались неясными до получения информации от нашего источника. У Ходорковского были следующие мотивы: дискредитация любой деятельности России за рубежом, в частности в Африке, и месть Российской Федерации.

Интересы беглого олигарха, отсидевшего в том числе за подготовку изощренных заказанных убийств, и одной из самых жестких западных спецслужб внезапно совпали с точностью до страны.

Надо ли удивляться результату?