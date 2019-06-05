Захарова пошутила о встрече Жириновского с журналисткой из США

Москва, 5 июня. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала встречу лидера ЛДПР Владимира Жириновского с американской журналисткой Джилл Догерти в Москве.

Журналистка опубликовала в соцсети Facebook фотографию с лидером ЛДПР и сопроводила ее подписью о том, что «никогда не знаешь, с кем столкнешься на улицах Москвы». Известно, что Догерти много лет работала на канале CNN, который известен репортажами о «российском вмешательстве» в президентские выборы в США в 2016 году.

«Догерти нашла в Москве человека, который «вмешивался» в американские выборы и делал это с душой», — пошутила Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее Захарова заявила на брифинге о том, что Вашингтон блокирует работу российских СМИ в Соединенных Штатах. Она рассказала, что суд во Флориде обязал зарегистрироваться в качестве иноагента компанию RM Broadcasting, которая является партнером МИА «Россия сегодня» и радио Sputnik USA.

Дипломат пояснила, что руководство RM Broadcasting вынуждено либо прекратить сотрудничество с российским медиа, либо зарегистрироваться «в качестве российского агента вслед за МИА «Россия сегодня» и рядом других медиа-компаний».

Захарова также подчеркнула, что под предлогом обеспечения защиты прав американцев от мифического «вмешательства» России Вашингтон фактически блокирует работу российских СМИ в своей стране.