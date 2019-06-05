Матвиенко поддержала идею Беглова о введении в Петербурге гостиничного сбора

Ялта, 5 июня. Введение гостиничного сбора будет добровольным решением субъекта РФ, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на полях Ливадийского форума в Ялте.

В апреле врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил о готовности ввести с 2020 года гостиничный сбор в отношении иностранных туристов, посещающих город.

Как сообщает «Парламентская газета», Матвиенко обратила внимание на то, что подобный сбор стал общепринятой практикой во многих странах мира. При этом его сумма незначительна для каждого отдельного туриста.

Спикер Совфеда подчеркнула, что деньги пойдут «на восстановление и модернизацию туристической инфраструктуры, на реставрацию памятников культуры».

Матвиенко в Ялте принимает участие в V Международном гуманитарном Ливадийском форуме. Как сообщают «Невские новости», политик подчеркнула, что поддерживает предложение Беглова.

Ранее предложение о введении сбора для иностранных туристов в Петербурге в размере 100 рублей в сутки поддержал и президент РФ Владимир Путин. Поручение рассмотреть вопрос о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ было дано Министерству финансов и Министерству экономического развития.