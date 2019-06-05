Один человек погиб при обрыве кабеля канатной дороги на горном курорте в Швейцарии

Женева, 5 июня. Рабочий-ремонтник погиб при обрыве кабеля на канатной дороге в районе горы Титлис в Швейцарии. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Швейцарии.

По данным ведомства, инцидент произошел во время плановых ремонтных работ на канатной дороге на горнолыжном курорте в полукантоне Обвальден. Ремонтная бригада осуществляла осмотр кабеля канатной дороги, который внезапно оборвался. Тяжелый кабель ударил одного из рабочих, который скончался на месте. Кроме того, шесть рабочих получили тяжелые травмы.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, которым предстоит установить причины инцидента. Канатная дорога в районе горы Титлис была построена в 2015 году. Она ежегодно перевозит более 1,2 миллиона туристов.