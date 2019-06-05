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Появилось видео поездки Путина и Си Цзиньпина в московский зоопарк на Aurus

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Появилось видео поездки Путина и Си Цзиньпина в московский зоопарк на Aurus

Москва, 5 июня. Президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпи на лимузине российского бренда Aurus отправились в московский зоопарк, сообщил журналист Дмитрий Смирнов на своей странице в Twitter.

Си Цзиньпин находится с официальным визитом в России. В Москве он провел переговоры с Путиным, после чего лидеры двух стран отправились в столичный зоопарк смотреть подаренных китайской стороной панд.

«Путин прокатил Си на «Аурусе»: Лидеры России и Китая приехали в зоопарк смотреть на панд на президентском лимузине с флагами России и Китая», — констатировал Смирнов в соцсети и прикрепил видео с места событий.

Ранее Путин поблагодарил коллегу из КНР за передачу зоопарку в Москве двух панд. Глава государства отметил, что Россия расценивает этот шаг Пекина как знак особого уважения и доверия к стране-партнеру и ее специалистам. Российский лидер напомнил, что панда является символом КНР, а также занимает особое место в отношениях Пекина с другими государствами.

Отправка панд в качестве подарка в другие страны является традицией Китая, которая получила название «дипломатия панд».

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Автор: Катерина Иванова
Источник: Страница Дмитрия Смирнова в Twitter
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