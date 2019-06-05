В Совфеде рассказали, как партнерство России и Китая уничтожило мировую гегемонию США
Президент России Владимир Путин провел встречу с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в Большом кремлевском дворце. Глава Китая назвал российского лидера своим близким другом; стороны также договорились о том, что будут и дальше укреплять партнерство во всех сферах.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей напомнил, что Соединенные Штаты всегда стремились сохранить свое внимание на геополитической арене. Из-за амбиций Вашингтона не удалось установить равновесие, которое бы устраивало все государства. Тогда Москва и Пекин вступили в союз, который позволил создать альтернативный центр силы.
«Искомый многополярный мир, к которому все стремились, где должны были быть разновесные центры силы, не состоялся. Потому что американцы стремились по-прежнему оставить мир однополярным. Стратегия, которую они избрали в отношении двух государств, кажется мне очень опасной: Россия и Китай могут оказывать серьезное сопротивление давлению России и Китая», — говорит член верхней палаты парламента.
По словам сенатора, агрессия США лишь укрепила партнерство между Россией и Китаем. Вашингтон фактически собственными руками разрушил гегемонию, которую создавал на протяжении многих лет.
«Случилось то, что многие и прогнозировали: американцы толкнули Россию и Китай к стратегическому партнерству. Это не значит, что у нас никогда не будет противоречий. Это не значит, что у нас не может быть разногласий. Это значит, что в вопросах защиты своих национальных интересов, экономик и военной безопасности мы будем консультироваться прежде всего друг с другом, учитывая фактор угрозы со стороны Соединенных Штатов Америки. Получило начало новое состояние мира, которое я бы определил так: два к одному. Из трех ключевых игроков выбрали партнерство, а один — «войну» по всем азимутам», — резюмировал Олег Морозов.