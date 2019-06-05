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Российский сухогруз из-за шторма вошел в территориальные воды Украины

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Российский сухогруз из-за шторма вошел в территориальные воды Украины

Киев, 5 июня. Российский сухогруз Melita вошел в территориальные воды Украины из-за шторма, сообщили в пресс-службе ВМСУ на странице ведомства в Facebook.

Инцидент произошел в среду около 16.00 по местному времени. Из-за непогоды российский корабль вошел в территориальные воды Украины.

Представители военно-морских сил ВСУ провели опрос моряков, после чего направили Melita по безопасному маршруту к пункту назначения.

В ВМСУ отметили, что российское судно не было задержано.

Напомним, в августе прошлого года российский танкер «Механик Погодин» был заблокирован в морском торговом порту Херсона. При этом представитель президента Украины Борис Бабин сообщил, что Киев намерен арестовать судно. По его информации, «Механик Погодин» принадлежит российской компании, которая находится под украинскими санкциями.

В марте этого года украинский суд отказал в выдаче разрешения на выход из порта Херсона российскому судну «Механик Погодин».

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Автор: Катерина Иванова
Источник: Пресс-служба ВМСУ
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