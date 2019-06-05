В ОБСЕ назвали большим прогрессом возможное снятие экономической блокады Донбасса

Минск, 5 июня. Специальный представитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что снятие экономической блокады Донбасса стало бы большим прогрессом на переговорах контактной группы в Минске.

Сайдик констатировал, что на ближайшей встрече контактной группы будет поднят вопрос о снятии экономической блокады с Донбасса. С такой инициативой выступил бывший президент Украины Леонид Кучма, ее поддержали представители ДНР и ЛНР.

В ОБСЕ напомнили, что блокада была запущена Киевом в марте 2017 года. Этот шаг украинских властей работал исключительно на разрыв отношений между сторонами конфликта, убежден Сайдик.

«Поэтому сейчас надо работать в противоположном направлении, — призвал он — Снятие блокады — это был бы большой прогресс».

Уточняется, что вопрос будет рассмотрен на встрече экономической подгруппы контактной группы. В среду, 5 июня, ее представители обсудили вопросы водоснабжения в зоне, где продолжается затяжная гражданская война.

Ранее полномочный представитель России в контактной группе Борис Грызлов заметил, что экономической подгруппе уже «дано поручение обсудить вопрос восстановления экономических связей в случае принятия Киевом решения о снятии экономической блокады Донбасса». Он подчеркнул, что в этом вопросе представители ДНР и ЛНР уже выдвинули конкретные инициативы.

В 2014 году жители некоторых районов Донбасса отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате госпереворота. В дальнейшем на этих территориях были образованы ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости от Киева. В ответ украинские власти начали против жителей юго-востока силовую операцию. По данным ООН на январь этого года, за годы гражданской войны на Украине погибли около 13 тысячи человек.

Стороны конфликта заключили минские соглашения, которые призваны урегулировать ситуацию мирным путем. На данный момент Киев не выполнил практически ни один пункт соглашения, а украинская армия продолжает обстрелы по ДНР и ЛНР. В частности, 3 июня военнослужащие ВСУ открыли огонь по автобусу с рабочими Донецкой фильтровальной станции.