Эпизоды Великой Отечественной войны украсят фасад храма ВС РФ. ФАН-ТВ

Фасад и внутреннее убранство главного храма Вооруженных сил России готовят в мастерской скульптора Салавата Щербакова. Здесь ведется работа над десятью панно и двумя рельефами. Скульпторы признаются, работа ответственная и сроки сжатые, однако им удается выполнять задачи вовремя.

«Образ Ильи Муромца будет пятиметровым. Его установят внутри храма у парка «Патриот». Сейчас обрабатывается, потом будет увеличиваться, опять лепиться, дорабатываться и потом формоваться — уже в бронзе», — рассказывает скульптор-монументалист Урузмаг Кадзов.

В мастерской сейчас разрабатывают три сюжета: самый древний — с Дмитрием Донским и Сергием Радонежским, более поздний — с Петром l. Один из основных посвящен обороне Ленинграда. Последний можно будет узнать по видам Петербурга: Медный всадник, Петроградская крепость и Ростральные колонны. На переднем плане — наступающие солдаты, которые бегут по остаткам фашистского оружия. Панно украсит и покровитель города Александр Невский. Детализация ведется с особой тщательностью. За каждым персонажем скрыта сюжетная линия, а одно изображение может совмещать в себе целые исторические периоды.

«Так как это был подвиг многомиллионный, всенародный, вождей, военачальников изобразить здесь трудно. Мы изображаем битвы, народ. И битвы — это главное. Это битва под Москвой, Сталинградская, Курская, оборона Севастополя, освобождение Европы, битва за Берлин. И, конечно, освобождение Ленинграда», — подчеркивает народный художник РФ, скульптор Салават Щербаков.

Все панно выполняются с соблюдением исторической точности. На протяжении всех этапов – от эскизов до монтажа на стены храма – эксперты проверяют изображения на достоверность. Они тщательно сверяют оружие на соответствие представленному периоду, а детали – на уместность размещения.