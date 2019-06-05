РФ и Китай призывают отказаться от гонки вооружений в космосе

Москва, 5 июня. РФ и КНР намерены разработать юридически обязывающий многосторонний документ, гарантирующий неразмещение оружия любого вида в космосе, говорится в заявлении лидеров стран по итогам переговоров в Москве.

Согласно заявлению, Москва и Пекин подтверждают, что запрет на размещение в космосе оружия любого вида предотвратит возникновения серьезной угрозы международному миру и безопасности.

Для этого стороны собираются разработать «юридически обязывающий многосторонний документ, устанавливающий надежные гарантии неразмещения оружия любого вида на околоземной орбите».

РФ и КНР также выступили за проведение мировых переговоров по заключению данного документа, «который предоставлял бы надежные гарантии предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве и размещения оружия в космосе».

Кроме того, в заявлении подчеркивается, что единственным форумом для ведения многосторонних переговоров о разоружении в космическом пространстве является Конференция по разоружению.

Председатель КНР в среду прилетел в Россию с государственным визитом. Как сообщала «Газета.ру», визит продлится с 5 по 7 июня.

Ранее во время встречи с китайским коллегой Путин заявил, что отношения России и КНР достигли беспрецедентного уровня. По мнению лидера России, отношения двух стран позволяют получать дополнительную выгоду от использования конкурентных преимуществ друг друга.

Россия и Китай также заявили о необходимости принятия срочных мер по разминированию и восстановлению инфраструктуры в Сирии. В совместном заявлении отмечается необходимость урегулирования кризиса в Сирии политико-дипломатическим путем, а также скорейший запуск Конституционного комитета САР.

Кроме того, в заявлении подтверждается необходимость продолжения борьбы с террористическими группировками на территории Сирии, что позволит создать условия для скорейшего возвращения беженцев в САР.