Как разрешится скандал с оскорбительным клипом Шнурова

Новый клип возглавляемой Сергеем Шнуровым группы «Ленинград», который называется i_$uss, за сутки набрал более полутора миллионов просмотров и разозлил православную общественность. Хотя в первом титре говорится, что произведение не содержит оскорбления чувств верующих, тем не менее депутат и деятель РПЦ Виталий Милонов и не только он намерены судиться с создателями произведения. Резко негативно на клип отреагировал также известный богослов, протоирей РПЦ Всеволод Чаплин.

По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогера Вадима Манукяна, весь этот скандал Шнуров спровоцировал намеренно, исключительно для раскрутки последнего тура «Ленинграда», и твердо зная, что ему за это ничего не будет.

«Ну, что ж, можно сказать, Шнуров решил триумфально завершить деятельность группы «Ленинград» провокационным клипом. Он хотел хайпа, и хайп удался. Уже резко высказались Милонов и Чаплин, и они явно не единственные, кто осудит это произведение», — отметил блогер в комментарии Федеральному агентству новостей.

Манукян не исключает, что дело по статье «Об оскорблении чувств верующих» действительно появится, но закончится оно ничем.

«Уверен, найдется немало защитников Шнурова и этого клипа, — говорит собеседник ФАН. — Фанаты оценят произведение с художественной точки зрения и скажут защитникам веры, что мол те ничего не понимают в искусстве. И как обычно весь этот хайп закончится ничем. Разумеется, никто никого не будет судить за этот клип, все ограничится медийным скандалом».

Манукян напомнил, как в свое время скандальная группа Pussy Riot танцами в храме Христа Спасителя и блогер Руслан Соколовский, который «ловил покемонов» в храме в Екатеринбурге, фактически сделали оскорбление чувств верующих уголовно наказуемым деянием. Но это время ушло, считает член совета при Госдуме.

«Шнуров по сути этим клипом эту скользкую тему де-факто декриминализирует, — считает собеседник ФАН. — Кто ж всерьез попрет против такого именитого музыканта-миллионера, как Шнуров, да к тому же члена совета по культуре при Госдуме? Ну, а если никакого ответственности за этот клип для Шнурова не наступит (а она не наступит), то, воспользовавшись прецедентом, и другие артисты и блогеры получат возможность творить в этом направлении. Шнуров своим клипом по сути расширил пространство свободы творчества, в то же время нанеся ущерб церкви и религии», — резюмировал Вадим Манукян.

В клипе i_$uss, рассказывается, как три бедовые подружки отправились в ночной клуб, и одна из них повстречала там молодого человека, который напомнил ей Иисуса. Дело, впрочем, заканчивается довольно плохо. Клип появился как раз к началу гастрольного тура группы «Ленинград», который Шнуров уже объявил прощальным.