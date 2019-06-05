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Суд арестовал обвиняемого по делу об убийстве экс-спецназовца в Подмосковье

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Суд арестовал обвиняемого по делу об убийстве экс-спецназовца в Подмосковье

Москва, 5 июня. Суд в Красногорске арестовал гражданина Армении Нарека Степаняна, который подозревается в причастности к убийству экс-спецназовца.

Красногорский городской суд арестовал до 2 августа Нарека Степаняна, избрав обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе заседания следователь Алексей Титов сообщил, что показания свидетелей и вещественные доказательства подтверждают вину Степаняна. Сторона обвинения поддержала ходатайство об аресте Степаняна.

«Избрать в отношении обвиняемого Степаняна меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 2 августа», — огласил решение судья Анатолий Мордахов.

Напомним, в ночь на 2 июня подмосковном поселке Путилково произошла массовая драка. Бывший боец спецназа ГРУ Никита Белянкин попытался разнять участников драки, однако в момент потасовки получил ножевое ранение в грудь, которое оказалось смертельным.

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Автор: Артем Никулин
Источник: ТАСС
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