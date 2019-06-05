Появилось видео пожара в здании онкоцентра в Махачкале

Махачкала, 5 июня. Посетителей онкологической больницы в Махачкале эвакуировали из-за крупного пожара. В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось видео с места ЧП.



Днем в среду крупный пожар возник в Махачкале: загорелась кровля онкологической больницы на проспекте Акушинского, 24. Площадь пожара составляла 400 квадратных метров. Всех посетителей и сотрудников клиники оперативно эвакуировали. По предварительным данным, никто не пострадал.

Как сообщил источник ФАН, в 16.37 по местному времени (18.37 по московскому) пожар был локализован, в 19.14 открытое горение было ликвидировано. К моменту ликвидации огня площадь пожара разрослась до 750 квадратных метров.