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Появилось видео пожара в здании онкоцентра в Махачкале

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Появилось видео пожара в здании онкоцентра в Махачкале

Махачкала, 5 июня. Посетителей онкологической больницы в Махачкале эвакуировали из-за крупного пожара. В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось видео с места ЧП.
 
Днем в среду крупный пожар возник в Махачкале: загорелась кровля онкологической больницы на проспекте Акушинского, 24. Площадь пожара составляла 400 квадратных метров. Всех посетителей и сотрудников клиники оперативно эвакуировали. По предварительным данным, никто не пострадал.

Появилось видео пожара в здании онкоцентра в Махачкале

Как сообщил источник ФАН, в 16.37 по местному времени (18.37 по московскому) пожар был локализован, в 19.14 открытое горение было ликвидировано. К моменту ликвидации огня площадь пожара разрослась до 750 квадратных метров.

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Автор: Олеся Волкова
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