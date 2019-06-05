Путин рассказал, туристов какой страны больше всего на Красной площади

Москва, 5 июня. Президент России Владимир Путин обратил внимание главы КНР Си Цзиньпина на большое количество туристов из Китая на Красной площади.

Си Цзиньпин прилетел в Россию с официальным визитом. В Москве он провел переговоры с российски лидером. На встрече Путин обратил внимание гостя на популярность России у китайских туристов.

«Вот сейчас только что рассказывал нашему другу, председателю Си Цзиньпину, он переезжал из одного здания Московского Кремля в другое — на площади больше всего туристов именно из Китайской Народной Республики, — рассказал Путин в ходе совместного заявления с Си Цзиньпином. — Можно выйти и помахать им с удовольствием рукой, поприветствовать».

Глава России объяснил, что страны активно развивают взаимный туризм. В 2018 году Китай посетили 2,2 миллиона россиян. В это время Россия приняла более 1,7 миллиона туристов из Китая.

Ранее Путин поблагодарил коллегу из КНР за передачу Московскому зоопарку двух панд. Российский лидер подчеркнул, что это является знаком особого уважения и доверия к России и российским специалистам, ведь панда является символом Китая, а также занимает особое место в отношениях Пекина с другими странами.

Стоит отметить, что отправка панд в качестве подарка в другие страны является традицией, которая получила название «дипломатия панд».