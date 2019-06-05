Визит Си Цзиньпина оформил ось Москва — Пекин как глобальный центр силы

Государственный визит председателя КНР в Россию, начавшийся сегодня, продлится до 7 июня. Комментируя этот визит, многие эксперты и политики высказывали мнение, что его результатом станет выход отношений двух стран на качественно новый уровень.

Хотя, согласно утверждениям и Владимира Путина, и Си Цзиньпина, прозвучавшим сегодня в Георгиевском зале Кремля, он и в настоящее время является «беспрецедентно высоким», «наиболее высоким за всю историю». О каком же «качественно новом уровне» в данном случае может идти речь?

Разумеется, говорится здесь не о каких-то экономических проектах, пусть даже сверхмасштабных (в сфере энергетики, логистики, авиакосмической промышленности и так далее), и уж тем более — не о передаче двух панд Московскому зоопарку или торжественных мероприятиях в Большом театре, посвященных 70-летию установления дипломатических отношений между СССР и КНР. Тем более что сама Китайская Народная Республика была провозглашена только 1 октября 1949 года, то есть формально до этого 70-летия остается еще почти четыре месяца.

Нет, речь может идти только о том, что ось Москва—Пекин сегодня становится тем глобальным центром силы, который будет противостоять англосаксонской оси Лондон — Вашингтон.

Так уж сложилось, что практически одновременно с визитом «товарища Си» в Россию проходит (с 3 по 5 июня) государственный визит 45-го президента США Дональда Трампа в Великобританию, а 6 июня в Нормандии будет праздноваться 75-летие начала операции «Оверлорд», куда — весьма символическая деталь — впервые не были приглашены представители России.

Тем самым в эти дни, по сути, подводится незримая черта под всем послевоенным периодом истории: и эпохи «холодной войны» до 1991 года, и эпохи «однополярного мира» после уничтожения СССР.

Черта незримая, но оттого не менее значимая. Потому что теперь любые другие варианты трансформации «ялтинско-потсдамской системы» осыпались, словно осенние листья, и все иные субъекты мировой политики, будь то государства, межгосударственные институты (такие как ООН) и объединения (такие как Евросоюз), будут позиционировать себя уже в новой системе международных координат и приспосабливаться к ней.

Причем это будет происходить на фоне уже накатившей «второй волны» глобального финансово-экономического кризиса, больше похожей на цунами, и сопряженной с ней череды военно-политических конфликтов (Сирия, Украина, Венесуэла и т. д.), которые продолжают шириться и нарастать.

На стороне российско-китайского стратегического союза — больше половины реального сектора мировой экономики и, похоже, военное превосходство. На стороне американо-британского альянса — лишь безусловное доминирование в сфере информатики и финансов.

Проблема только в том, что это доминирование не обеспечено реальными активами, а значит — может рухнуть буквально в любой момент. Потому что просто коллекционировать доллары: в виде «бумаги» или записей на банковских счетах, которые в любой момент могут «попасть под санкции», быть «заморожены» и конфискованы, — желающих все меньше.

Поэтому абсолютно неправы те, кто называет визит Трампа в Великобританию «бессмысленным». Трамп прилетел в Лондон заключать мир с теми глобальными финансовыми элитами, которые в США представлены как «глубинное государство». Прилетел не потому, что он одержал над ними победу или, наоборот, потерпел от них поражение. А потому, что продолжение этой войны стало невозможным в силу истощения ресурсов обеих сторон и угрозы потерять все перед лицом «третьей силы».

Как раз эту «третью силу» сегодня олицетворяет российско-китайский стратегический союз. Который и оформляется в эти дни в Москве и в Санкт-Петербурге.

Внутри- и внешнеполитические последствия подобной поляризации современного мира будут чрезвычайно разнообразными и многомерными. Континентальная Европа, исламский мир, Юго-Восточная Азия, Латинская Америка — все это будет выстраиваться, как железные опилки на листе бумаги вокруг двух мощных магнитов.

Данная ситуация почти один в один повторяет ту, которая существовала в мире с 1949 по 1953 годы, но уже при несколько ином балансе сил, явно смещенном в сторону российско-китайского «полюса». Можно даже сказать, что излюбленная «черная мантра» отечественных либералов: «Дотянулся проклятый Сталин!» — у нас на глазах становится реальностью глобального масштаба. Хорошо это или плохо, но именно таким выглядит нынешнее развитие событий.