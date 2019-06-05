Барецкий назвал новый клип Шнурова «громким хлопком дверью»

Санкт-Петербург, 5 июня. Новый провокационный клип группировки «Ленинград» на песню «i_$uss» является «громким хлопком дверью перед уходом», заявил шоумен Стас Барецкий.

В среду на канале «Ленинграда» в YouTube появилось видео религиозного содержания на новую песню группировки. По сюжету клипа, юная девушка пришла в танцевальный клуб под воздействием наркотических веществ и встретила там парня, напомнившего ей Иисуса Христа. Клип вызвал резонанс в обществе, не все слушатели оценили религиозные сюжеты. Однако нашлись и те, кто счел клип остросоциальным.

Барецкий рассказал, что принимал непосредственное участие в съемках клипа. Шоумен отметил, что новый клип на песню «i_$uss» понравился ему даже больше, чем знаменитые «Лабутены» «Ленинграда».

Барецкий подчеркнул, что Шнуров никогда не скрывал того, что «делает все для хайпа и успешного продвижения своих концертов». Он поделился мнением, что никто из российских исполнителей так не делает, все боятся самовыражаться, стремятся быть крутыми, чтобы получить больше подписчиков в соцсетях.

«Все одинаковые стали! А Шнуров цепляет за ниточки, и народу это нравится. На самом деле, Шнуров просто прикалывается», – заявил Барецкий в комментарии «ПолитЭксперту».

Шоумен считает, что громкая новинка от «Ленинграда» связана с закрытием группы. Однако Барецкий заявил, что это не последний провокационный клип «Ленинграда», и анонсировал новую песню.

«Шнуров под закрытие группы решил громко хлопнуть дверью. Насколько я знаю, следующий клип будет вообще бомба! Все попадут под раздачу», – добавил шоумен.

С критикой на «Ленинград» из-за скандального клипа обрушился депутат Госдумы Виталий Милонов. Депутат уверен, что Шнуров нарушил международные нормы, в том числе по защите свободы вероисповедания, об этом он заявил в комментарии «Пятому каналу». Против клипа выступил и протоиерей Всеволод Чаплин. Как заявил священнослужитель kp.ru, сочетание изображений Иисуса с темой наркотиков – это кощунство, а статья об оскорблении символов и предметов, почитаемых верующими, должна быть перенесена в Уголовный кодекс.