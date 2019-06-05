Путин и Си Цзиньпин заявили о безальтернативности мирного урегулирования проблемы КНДР

Москва, 5 июня. Москва и Пекин уверены в безальтернативности мирного урегулирования проблемы Корейского полуострова, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Исходим из того, что альтернативы мирному политико-дипломатическому разрешению проблемы региона (Корейского полуострова), включая ядерную, нет и быть не может», — подчеркнул Путин.

Глава государства также добавил, что и Москва, и Пекин работают для мирного урегулирования кризиса в Сирии и Венесуэле, а также «сохраняют приверженность полному осуществлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе».

Председатель КНР в среду прилетел в Россию с государственным визитом. Как сообщала «Газета.ру», визит продлится с 5 по 7 июня.

Ранее во время встречи с китайским коллегой Путин заявил, что отношения России и КНР достигли беспрецедентного уровня. По мнению лидера России, отношения двух стран позволяют получать дополнительную выгоду от использования конкурентных преимуществ друг друга.

Президент РФ также сообщил, что Москва и Пекин будут развивать расчеты в национальных валютах в двусторонней торговле. По его словам, стороны заключили соглашение, нацеленное на дальнейшее расширение использования рублей и юаней в торговле между странами, а также направленное на обеспечение бесперебойности банковского обслуживания сделок в условиях нестабильности на глобальных рынках.